Canindé: mulher retira ladrilho da estátua de São Francisco

Autor do vídeo explica que boatos se espalharam pela região falando que fazer chá com os ladrilhos cura enfermidades / Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou o momento em que uma mulher remove ladrilhos da base da estátua de São Francisco das Chagas, em Canindé. As imagens, gravadas no último sábado, 13, mostram a fiel utilizando uma faca para retirar os itens. Confira o vídeo

Em entrevista ao O POVO, o médico Max Greyson, 33, autor do vídeo, lamentou o ocorrido. Segundo ele, embora exista uma tradição de recolher os ladrilhos como um sinal de boa sorte, espera-se que eles caiam naturalmente. “Se tiver a sorte de encontrar no chão, legal. Criou-se uma cultura de ter a sorte de encontrar o ladrilho para levar como lembrança para casa, como graça alcançada. Rolam alguns boatos também que, com esses mesmos pedacinhos de ladrilho, algumas pessoas estão fazendo um chá em busca de cura de enfermidade, em busca de sorte, em busca de curar algum animalzinho dele ou algo do tipo. Então, assim, as pessoas esperam cair”, explica. O médico conta que os fiéis costumam encostar nos pés da estátua e tocá-la para realizar orações e agradecimentos. Apesar disso, ele revela que algumas pessoas costumam utilizar chaves de carros, por exemplo, para arrancar os ladrilhos, mas que foi a primeira vez que viu alguém utilizar uma faca.

Canindé se prepara para os festejos de São Francisco da Chagas 2025; SAIBA MAIS “Tanto é que ao redor da estátua do pé de São Francisco, da estátua, tá cheio de ladrilho arrancado. Isso acontecia, acontece, na verdade. Só que o fato da senhora ter arrancado dessa maneira, com uma faca, e arrancando pedaços grandes de ladrilho, eu acho que foi o primeiro registro”, conta. Para ele, o monumento simboliza a fé e a religiosidade do povo nordestino. Ele reforça ainda que, ao longo dos anos, os festejos em homenagem a São Francisco das Chagas, realizados em Canindé entre os dias 24 de setembro a 4 de outubro, consolidou-se como a maior romaria franciscana das Américas.

Nas redes sociais, o profissional da saúde reforçou que os ladrilhos do monumento “não são apenas pedaços de barro e cimento; são testemunhas silenciosas de promessas, das lágrimas e das graças alcançadas pelos romeiros. Existe uma beleza na espera paciente, no momento em que o tempo e a devoção deixam um ladrilho soltar-se sozinho, como se fosse um presente do santo para o devoto levar consigo”. O POVO procurou a Prefeitura de Canindé para se manifestar sobre a manutenção do monumento. A matéria será atualizada após o retorno. Complexo da Estátua de São Francisco foi oficialmente inaugurada dois dias antes Dois dias antes da cena flagrada no vídeo, na sexta-feira, 12, a Prefeitura de Canindé e o Governo do Ceará anunciaram a inauguração da primeira etapa do Complexo da Estátua de São Francisco.