12 praças e espaços públicos de Fortaleza vão receber obras e manutenções

12 praças e espaços públicos de Fortaleza vão passar por obras e manutenções / Crédito: Reprodução/Amanda Petter

Doze praças e espaços públicos de Fortaleza vão receber uma série de obras e manutenções. A ação visa contemplar oito bairros da Capital. O orçamento das obras chegam a aproximadamente R$ 10 milhões, provenientes do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb). Leia também | Floração do caju aumenta sintomas de alergias; saiba como tratar e quando procurar ajuda



De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, serão feitos diversos tipos de obras, desde adequações de acessibilidade, reformas de quadras, instalação de areninhas, academias e parquinhos, substituição e reparo de bancos e lixeiras, pintura, iluminação, poda e limpeza, dentre outros. As intervenções contam com o apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio das 12 Secretarias Regionais e da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor). Como foram feitas as escolhas das praças e espaços públicos Os oitos bairros da capital cearense que serão contempladas são: Parangaba, São João do Tauape, Aracapé, Henrique Jorge, Bela Vista, Panamericano, Joquei Clube e Centro. A escolha dos espaços públicos se deu por diversos motivos. Entre eles, a solicitação da população, fluxo de pessoas, locais com demandas históricas e áreas que demandava maior necessidade.

Confira as intervenções de manutenção que devem ser concluídas ainda em 2025 Entre os 12 espaços públicos e praças que devem receber intervenção, nove devem ficar prontas ainda neste ano. Grande parte das obras devem iniciar na próxima semana, entre os dias 22 e 28, já o Passeio Público deve ter início apenas em outubro. - Praça São Francisco - Travessa das Oliveiras, 56, bairro São João do Tauape

- Lagoa da Parangaba – Estacionamento - Rua Gomes Brasil, nº 492, bairro Parangaba

- Recuperação dos bancos Campo seu Pedro - Rua Jathay, nº 611, bairro Aracapé

- Praça da Rua Brigadeiro Torres - Rua Brigadeiro Torres, nº 476, bairro Henrique Jorge

- Praça da Malvina - Rua Três de Maio, nº 225, bairro Bela Vista

- Praça Mauá - Rua Guanabara com Travessa Paraná, bairro Panamericano

- Praça João XXIII - Rua Desembargador Félix Cândido, s/n, bairro Joquei Clube

- Praça da Rua Guarani - Rua Guarani, nº 542, bairro Henrique Jorge

- Passeio Público - Rua Dr João Moreira, nº 233, bairro Centro O Povo questionou a Cegor, sobre a data exata para cada obra, mas foi informado que até o momento ainda não existe uma data exata, pois as maiores obras aguardam definição da agenda do prefeito para assinatura da Ordem de Serviço.

Confira a lista das obras que devem ser entregues em 2026 Entre as 12 intervenções, três serão entregues apenas em 2026, com prazo de conclusão de até seis meses. A Praça da Coelce, no bairro Vila Peri, foi a primeira a ter início das obras, com autorização assinada nesta quarta-feira, 17. As obras dos restantes espaços devem iniciar entre os dias 22 e 28 de setembro. - Praça da Rua do Canal - Rua do Canal, s/n, bairro São João do Tauape

- Campo do Lago Azul - Rua Central, nº 100, bairro Barroso

- Praça da Coelce - Rua Conego de Castro, 2081, bairro Vila Peri Quais intervenções cada praça terá A Praça da Rua do Canal, no bairro São João do Tauape, terá um dos maiores investimentos, pois será construída do zero. O espaço receberá intervenções de piso intertravado, parquinho, academia e uma areninha.