12 praças e espaços públicos de Fortaleza vão receber obras e manutenções

12 praças e espaços públicos de Fortaleza vão receber obras e manutençõesAs obras devem contemplar oito bairro de Fortaleza, com grande parte das obras iniciadas em setembro e com prazo de finalização em 2025 e 2026
Doze praças e espaços públicos de Fortaleza vão receber uma série de obras e manutenções. A ação visa contemplar oito bairros da Capital. O orçamento das obras chegam a aproximadamente R$ 10 milhões, provenientes do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb).
De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, serão feitos diversos tipos de obras, desde adequações de acessibilidade, reformas de quadras, instalação de areninhas, academias e parquinhos, substituição e reparo de bancos e lixeiras, pintura, iluminação, poda e limpeza, dentre outros.
As intervenções contam com o apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio das 12 Secretarias Regionais e da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor).
Como foram feitas as escolhas das praças e espaços públicos
Os oitos bairros da capital cearense que serão contempladas são: Parangaba, São João do Tauape, Aracapé, Henrique Jorge, Bela Vista, Panamericano, Joquei Clube e Centro. A escolha dos espaços públicos se deu por diversos motivos.
Entre eles, a solicitação da população, fluxo de pessoas, locais com demandas históricas e áreas que demandava maior necessidade.
Confira as intervenções de manutenção que devem ser concluídas ainda em 2025
Entre os 12 espaços públicos e praças que devem receber intervenção, nove devem ficar prontas ainda neste ano. Grande parte das obras devem iniciar na próxima semana, entre os dias 22 e 28, já o Passeio Público deve ter início apenas em outubro.
- Praça São Francisco - Travessa das Oliveiras, 56, bairro São João do Tauape
- Lagoa da Parangaba – Estacionamento - Rua Gomes Brasil, nº 492, bairro Parangaba
- Recuperação dos bancos Campo seu Pedro - Rua Jathay, nº 611, bairro Aracapé
- Praça da Rua Brigadeiro Torres - Rua Brigadeiro Torres, nº 476, bairro Henrique Jorge
- Praça da Malvina - Rua Três de Maio, nº 225, bairro Bela Vista
- Praça Mauá - Rua Guanabara com Travessa Paraná, bairro Panamericano
- Praça João XXIII - Rua Desembargador Félix Cândido, s/n, bairro Joquei Clube
- Praça da Rua Guarani - Rua Guarani, nº 542, bairro Henrique Jorge
- Passeio Público - Rua Dr João Moreira, nº 233, bairro Centro
O Povo questionou a Cegor, sobre a data exata para cada obra, mas foi informado que até o momento ainda não existe uma data exata, pois as maiores obras aguardam definição da agenda do prefeito para assinatura da Ordem de Serviço.
Confira a lista das obras que devem ser entregues em 2026
Entre as 12 intervenções, três serão entregues apenas em 2026, com prazo de conclusão de até seis meses. A Praça da Coelce, no bairro Vila Peri, foi a primeira a ter início das obras, com autorização assinada nesta quarta-feira, 17. As obras dos restantes espaços devem iniciar entre os dias 22 e 28 de setembro.
- Praça da Rua do Canal - Rua do Canal, s/n, bairro São João do Tauape
- Campo do Lago Azul - Rua Central, nº 100, bairro Barroso
- Praça da Coelce - Rua Conego de Castro, 2081, bairro Vila Peri
Quais intervenções cada praça terá
A Praça da Rua do Canal, no bairro São João do Tauape, terá um dos maiores investimentos, pois será construída do zero. O espaço receberá intervenções de piso intertravado, parquinho, academia e uma areninha.
A Praça da Coelce receberá piso novo, areninha com vestiário, arquibancada, reforma da quadra poliesportiva, acessibilidade, manutenção de parquinho e academia, além de instalação de bancos e lixeiras.
Já o Campo do Lago Azul, no bairro Barroso, a antiga quadra de areia será transformada em uma areninha, com gramado sintético, mureta e novo alambrado.
O Passeio Público, localizado no Centro, terá manutenção de piso, bancos e lixeiras, além disso, o espaço receberá revitalização das fontes, paisagismo e também o restauro das esculturas que estão no local.
A Praça São Francisco, localizada no bairro São João do Tauape, terá uma nova quadra poliesportiva. A Lagoa da Parangaba, terá o piso do estacionamento substituído.
O Campo São Pedro, no bairro Aracapé, os bancos de concreto passarão por reformas. Já no bairro Henrique Jorge, a Praça da Rua Brigadeiro Torres, os bancos, parquinho e academia passará por manutenção.
A Praça da Malvina, no bairro Bela Vista, terá a recuperação da areninha, com alambrado e redes consertadas, além disso o espaço contará com a manutenção de bancos, academia, lixeira e parquinho.
A Praça Mauá, no bairro Pan Americano, terá a reforma da quadra poliesportiva com novo piso e alambrado, além de troca da grama da areninha que tem no local, recuperação da quadra de basquete e melhorias em outros espaços, como no parquinho e academia.
A Praça João XXIII, no bairro Jóquei Clube, contará com a reforma da quadra. Já a Praça da Rua Guarani, no Henrique Jorge, terá reparos em banos, lixeiras e pintura.