Mulheres são feitas reféns e obrigadas a fazer PIX em Fortaleza

Mulheres são feitas reféns e obrigadas a transferir PIX de R$ 40 mil em FortalezaQuatro suspeitos foram presos suspeitos pelo crime e veículo das vítimas recuperado
Duas mulheres foram feitas reféns dentro do próprio na manhã de terça-feira, 16, em uma rua no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. As vítimas foram obrigadas a transferir o valor de R$ 40 mil em PIX para os suspeitos.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que os suspeitos se aproximaram do veículo estacionado onde as vítimas estavam. Em seguida, seguiram com as duas mulheres dentro do carro.
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), as vítimas foram liberadas no bairro Maraponga após horas de tensão. Além do veículo, de modelos HB20 cor prata, elas tiveram os celulares levados pelos criminosos.
Quatro pessoas foram presas suspeitas do crime no mesmo dia.
Ainda segundo a PM, a partir do rastreamento de um dos celulares roubados, os policiais localizaram o veículo em um terreno abandonado na rua Professor Edgar de Arruda, no bairro Henrique Jorge.
Além do carro, também foi apreendido um equipamento utilizado para bloqueio de sinal. A PMCE, por meio da 1ª Companhia do 18º Batalhão (1ª Cia/ 18º BPM), foram acionadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após denúncia do crime.
Durante as buscas pelos criminosos, dois suspeitos foram presos, enquanto outros tentaram fugir pulando muros de residências.
Ainda durante as diligências, mais dois homens, que estavam escondidos em uma casa, onde tentaram se passar por familiares do morador, foram capturados. Um quinto suspeito fugiu armado. Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas.
Os quatro suspeitos, de 19, 20, 44 e 45 anos, foram conduzidos ao 27º Distrito Policial, onde foram feitas as autuações por roubo com restrição de liberdade da vítima. Todos os suspeitos possuem antecedentes criminais por roubo e furto.
