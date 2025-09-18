Mulheres são feitas reféns e obrigadas a fazer PIX em Fortaleza

Câmera de segurança registou os suspeitos abordando as vítimas em um carro no bairro Dom Lustosa / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Duas mulheres foram feitas reféns dentro do próprio na manhã de terça-feira, 16, em uma rua no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. As vítimas foram obrigadas a transferir o valor de R$ 40 mil em PIX para os suspeitos. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que os suspeitos se aproximaram do veículo estacionado onde as vítimas estavam. Em seguida, seguiram com as duas mulheres dentro do carro.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), as vítimas foram liberadas no bairro Maraponga após horas de tensão. Além do veículo, de modelos HB20 cor prata, elas tiveram os celulares levados pelos criminosos. Quatro pessoas foram presas suspeitas do crime no mesmo dia. Leia Mais | Suspeitos de roubo são perseguidos e detidos por secretário da Guarda Municipal em Fortaleza Ainda segundo a PM, a partir do rastreamento de um dos celulares roubados, os policiais localizaram o veículo em um terreno abandonado na rua Professor Edgar de Arruda, no bairro Henrique Jorge.