Adolescente francesa desaparecida é encontrada em Jericoacoara

Jovem havia sido vista pela última vez na quinta-feira, 11, no bairro Meireles, em Fortaleza. O desaparecimento foi comunicado por meio de B.O
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Uma adolescente francesa de 16 anos, desaparecida desde o dia 11 de setembro, foi encontrada com vida nesta sexta-feira, 19, na Vila de Jericoacoara, em Jijoca, no Ceará.

Identificada como Léann Le Polles, ela havia sido vista pela última vez no bairro Meireles, em Fortaleza

O desaparecimento da jovem foi comunicado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO), na terça-feira, 12, na 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que realizou diligências na localização de Léann.

Conforme a Polícia Civil, a adolescente saiu da França e veio para Fortaleza. O desaparecimento dela foi compartilhado nas redes sociais do DHPP, sendo encontrada, posteriormente, por equipes policiais da Delegacia especializa.

Ainda não há informações se a jovem estava acompanhada de alguém e como chegou em Jericoacoara.

Como realizar denúncias em caso de desaparecimento?

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

Disque-Denúncia SSPDS: 181
WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncia: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

É possível realizar denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia nos endereços listados acima.

