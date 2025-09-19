Adolescente francesa desaparecida é encontrada em Jericoacoara

Adolescente francesa que desapareceu no Meireles é encontrada em JericoacoaraJovem havia sido vista pela última vez na quinta-feira, 11, no bairro Meireles, em Fortaleza. O desaparecimento foi comunicado por meio de B.O
Uma adolescente francesa de 16 anos, desaparecida desde o dia 11 de setembro, foi encontrada com vida nesta sexta-feira, 19, na Vila de Jericoacoara, em Jijoca, no Ceará.
Identificada como Léann Le Polles, ela havia sido vista pela última vez no bairro Meireles, em Fortaleza
O desaparecimento da jovem foi comunicado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO), na terça-feira, 12, na 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que realizou diligências na localização de Léann.
Leia Mais | Polícia investiga desaparecimento de adolescentes no bairro Papicu, em Fortaleza
Conforme a Polícia Civil, a adolescente saiu da França e veio para Fortaleza. O desaparecimento dela foi compartilhado nas redes sociais do DHPP, sendo encontrada, posteriormente, por equipes policiais da Delegacia especializa.
Ainda não há informações se a jovem estava acompanhada de alguém e como chegou em Jericoacoara.
Como realizar denúncias em caso de desaparecimento?
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.
Disque-Denúncia SSPDS: 181
WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncia: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
É possível realizar denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia nos endereços listados acima.
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente