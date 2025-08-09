Quatro homens são denunciados por assassinato de turista de SP morto em Jericoacoara

Turista de 16 anos, Henrique Marques de Jesus, foi encontrado morto em Jericoacoara / Crédito: Reprodução/Instagram

Quatro homens foram denunciados pelo assassinato do turista Henrique Marques de Jesus, de São Paulo, morto em Jericoacoara, no Ceará, em dezembro último. Além disso, quatro adolescentes que também estavam envolvidos no crime foram representados por ato infracional. A decisão foi dada pela Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara, do Ministério Público do Ceará (MPCE). LEIA TAMBÉM: CV teria matado turista em Jeri após suspeitar que ele fosse de facção rival

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O MPCE apontou que o crime foi motivado por rivalidade entre facções criminosas e praticado com extrema violência e tortura. Homens responderão por homicídio qualificado e outros crimes; MPCE pede internação de adolescentes Os acusados Anderson Silva Veras (“Gota”), Antônio Carlos Paulino de Almeida (“Pantanal” ou “CL”), Francisco Erlânio Freitas dos Santos (“Dasarea”) e Alex Gomes da Costa (“Pezão”), responderão por homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, tortura e impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver; e organização criminosa, com agravante por envolvimento de menores de 18 anos. Conforme o MP, os adolescentes foram representados por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, com as mesmas qualificadoras; ocultação de cadáver; e organização criminosa. O Ministério pede a condenação dos adultos e a internação dos adolescentes.