Novo semáforo na CE-060 será implantado nesta quinta-feira, 18

A sinalização semafórica será implantada pelo Detran-CE na noite desta quinta-feira, 18 / Crédito: Divulgação / Detran-CE

Uma nova sinalização semafórica será instalada no cruzamento da CE-060 com a rua Marquês Abrantes, no bairro Mondubim, em Fortaleza. O equipamento será implantado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), na noite desta quinta-feira, 18. A medida tem como objetivo principal interligar os bairros adjacentes como o Mondubim, Aracapé, Conjunto Esperança e Planalto Ayrton Senna, aliviando o fluxo de veículos na rotatória próxima à interseção.

Com faixas de travessias em todos os sentidos, a sinalização deve promover mais segurança para ciclistas e pedestres, reduzindo também o tempo de percurso para o transporte público e carros particulares. LEIA TAMBÉM | Cidade parada: você não está preso no trânsito, você é o trânsito A mudança, de acordo com o Governo do Ceará, prevê a melhoria da organização do tráfego e a redução de congestionamentos em horários de pico na região, tanto nas vias secundárias quanto na própria rotatória. Mobilidade urbana: confira outras mudanças recentes nas vias de Fortaleza Ciclovia arborizada na avenida Dom Luís A Prefeitura de Fortaleza anunciou o início das obras de reestruturação da ciclovia da avenida Dom Luís, no bairro Aldeota, a partir da próxima segunda-feira, 22.

O projeto prevê a construção de um canteiro arborizado e a ampliação das duas faixas da esquerda para 2,7 metros, seguindo o modelo da avenida Santos Dumont. A entrega está prevista para o final de novembro. Fortaleza deverá ter corredor verde que leve ao Parque Rachel de Queiroz; CONFIRA Interdição provisória na avenida Alberto Craveiro A avenida Alberto Craveiro foi interditada provisoriamente, nessa quarta-feira, 16, para dar continuidade às obras da nova linha VLT Aeroporto-Castelão.

Inicialmente, a medida prevê o bloqueio nas faixas próximas ao canteiro central (ambos os sentidos da via) e vai do condomínio Reserva Jardim, nas proximidades da via Marginal Riacho Martinho, até a rua Paula Frassinetti. As faixas exclusivas de ônibus, ao lado das calçadas, serão temporariamente liberadas para todos os veículos trafegarem no espaço. Além disso, uma ciclofaixa (sentido duplo) de 3,5 metros, ao lado do canteiro central, será implementada. Trecho da rua General Tertuliano Potiguara passará a ter sentido único A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) instalou placas sinalizadoras no entorno da rua General Tertuliano Potiguara, na Aldeota, em Fortaleza. A alteração foi noticiada pelo O POVO no dia 2 de setembro.