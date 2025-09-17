Fortaleza deverá ter corredor verde que leve ao Parque Rachel de Queiroz

Fortaleza terá projeto-piloto de corredor verde para enfrentar efeitos do calor urbano / Crédito: Reprodução/Marcos Moura

Fortaleza foi incluída entre as cinco cidades brasileiras que vão desenvolver ações inovadoras para reduzir os impactos do calor nas áreas urbanas. A capital cearense foi contemplada no edital nacional promovido pelo WRI Brasil, organização internacional voltada a soluções sustentáveis, e terá apoio técnico até 2026 para transformar em realidade o projeto “Corredores Verdes”.

A iniciativa prevê a criação de um grande eixo ambiental que vai conectar avenidas movimentadas – como Leste-Oeste, José Jatahy e Sargento Hermínio – ao Parque Rachel de Queiroz. As intervenções devem incluir plantio de árvores, requalificação de praças, instalação de pavimentos permeáveis e criação de áreas de sombra. Região tem apenas 0,35 km² de cobertura vegetal O levantamento realizado pela Prefeitura mostra que o índice de cobertura vegetal da Capital é de 0,35km², inferior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere pelo menos 12 m² de área verde por habitante.