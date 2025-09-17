Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza deverá ter corredor verde que leve ao Parque Rachel de Queiroz

Fortaleza deverá ter corredor verde que leve ao Parque Rachel de Queiroz

A iniciativa prevê a criação de um grande eixo ambiental que vai conectar avenidas movimentadas – como Leste-Oeste, José Jatahy e Sargento Hermínio – ao Parque Rachel de Queiroz
Fortaleza foi incluída entre as cinco cidades brasileiras que vão desenvolver ações inovadoras para reduzir os impactos do calor nas áreas urbanas.

A capital cearense foi contemplada no edital nacional promovido pelo WRI Brasil, organização internacional voltada a soluções sustentáveis, e terá apoio técnico até 2026 para transformar em realidade o projeto “Corredores Verdes”.

A iniciativa prevê a criação de um grande eixo ambiental que vai conectar avenidas movimentadas – como Leste-Oeste, José Jatahy e Sargento Hermínio – ao Parque Rachel de Queiroz. 

As intervenções devem incluir plantio de árvores, requalificação de praças, instalação de pavimentos permeáveis e criação de áreas de sombra. 

Região tem apenas 0,35 km² de cobertura vegetal

O levantamento realizado pela Prefeitura mostra que o índice de cobertura vegetal da Capital é de 0,35km², inferior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere pelo menos 12 m² de área verde por habitante.

A escassez de árvores, somada à intensa urbanização, contribui para o aumento das temperaturas e eleva os riscos à saúde, especialmente para populações mais vulneráveis.

Além de Fortaleza, outras quatro cidades do Brasil serão contemplados com o projeto

As cidades de Recife, Teresina, Campinas e Florianópolis também foram selecionadas para participar da iniciativa “Acelerador de Soluções para o Calor Urbano”. Durante o processo, cada município terá suporte especializado para estruturar projetos, captar recursos e viabilizar sua execução.

A expectativa é que, em março de 2026, um encontro nacional reúna gestores públicos, instituições financeiras e parceiros para avançar nas etapas finais.

O papel do WRI

O WRI Brasil é parte do World Resources Institute, organização global presente em mais de 60 países, dedicada ao desenvolvimento de soluções para clima, florestas e cidades.

No Brasil, a entidade atua em parceria com governos, empresas, universidades e sociedade civil. O “Acelerador de Soluções para o Calor Urbano” faz parte da iniciativa Data for Cool Cities, apoiada pela Google.org, que busca usar dados e tecnologia para enfrentar o aumento extremo das temperaturas nas cidades.

