Fortaleza deverá ter corredor verde que leve ao Parque Rachel de Queiroz

Fortaleza deverá ter corredor verde que leve ao Parque Rachel de QueirozA iniciativa prevê a criação de um grande eixo ambiental que vai conectar avenidas movimentadas – como Leste-Oeste, José Jatahy e Sargento Hermínio – ao Parque Rachel de Queiroz
Fortaleza foi incluída entre as cinco cidades brasileiras que vão desenvolver ações inovadoras para reduzir os impactos do calor nas áreas urbanas.
A capital cearense foi contemplada no edital nacional promovido pelo WRI Brasil, organização internacional voltada a soluções sustentáveis, e terá apoio técnico até 2026 para transformar em realidade o projeto “Corredores Verdes”.
A iniciativa prevê a criação de um grande eixo ambiental que vai conectar avenidas movimentadas – como Leste-Oeste, José Jatahy e Sargento Hermínio – ao Parque Rachel de Queiroz.
As intervenções devem incluir plantio de árvores, requalificação de praças, instalação de pavimentos permeáveis e criação de áreas de sombra.
Região tem apenas 0,35 km² de cobertura vegetal
O levantamento realizado pela Prefeitura mostra que o índice de cobertura vegetal da Capital é de 0,35km², inferior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere pelo menos 12 m² de área verde por habitante.
A escassez de árvores, somada à intensa urbanização, contribui para o aumento das temperaturas e eleva os riscos à saúde, especialmente para populações mais vulneráveis.
Além de Fortaleza, outras quatro cidades do Brasil serão contemplados com o projeto
As cidades de Recife, Teresina, Campinas e Florianópolis também foram selecionadas para participar da iniciativa “Acelerador de Soluções para o Calor Urbano”. Durante o processo, cada município terá suporte especializado para estruturar projetos, captar recursos e viabilizar sua execução.
A expectativa é que, em março de 2026, um encontro nacional reúna gestores públicos, instituições financeiras e parceiros para avançar nas etapas finais.
O papel do WRI
O WRI Brasil é parte do World Resources Institute, organização global presente em mais de 60 países, dedicada ao desenvolvimento de soluções para clima, florestas e cidades.
No Brasil, a entidade atua em parceria com governos, empresas, universidades e sociedade civil. O “Acelerador de Soluções para o Calor Urbano” faz parte da iniciativa Data for Cool Cities, apoiada pela Google.org, que busca usar dados e tecnologia para enfrentar o aumento extremo das temperaturas nas cidades.