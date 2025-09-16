Bomba caseira é encontrada próximo ao Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza

Objeto foi removido por equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE); artefato pode estar relacionado com briga de torcidas organizadas

Uma bomba caseira de pequeno porte foi encontrada nos arredores do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza , na manhã desta terça-feira, 16. O objeto foi encontrado por um colaborador do Fórum e removido pela Polícia.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) a área do prédio foi isolada logo após a notificação ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), que também realizou a remoção e destruição do objeto.

"Um colaborador do Fórum Clóvis Beviláqua localizou, na área externa do prédio, um objeto com características de um pequeno artefato explosivo caseiro. O fato foi imediatamente comunicado ao policiamento local, que adotou as medidas necessárias para a resolução da situação, incluindo o isolamento da área e o acionamento de uma equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE)", informou o TJCE, em nota.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a bomba caseira foi destruída em local seguro e que as investigações serão conduzidas pelo 14º Distrito Policial (14º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) responsável pela área.

Artefato pode estar relacionado com briga de organizadas do fim de semana

Ainda conforme o poder Judiciário, as informações iniciais indicam que o artefato explosivo teria ligação com um confronto entre torcidas organizadas visto no último fim de semana na Capital. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar responsáveis.