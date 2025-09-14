Policial penal é detido após atirar contra veículo durante briga de trânsito em Fortaleza

Policial penal é detido após atirar contra veículo durante briga de trânsito em FortalezaAgente foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caucaia para adoção de medidas cabíveis
Um policial penal foi detido após atirar contra um veículo uma briga de trânsito. O caso aconteceu na avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, nesse sábado, 13, durante folga do agente.
A ação foi filmada por populares que passavam na avenida durante a discussão. Nas imagens, é possível ver o policial, de 46 anos, em uma motocicleta discutindo com um condutor enquanto o sinal de trânsito estava fechado.
No momento em que o sinal abre, o condutor dobra em uma rua e o agente acompanha o movimento, saca uma arma da cintura e atira contra o veículo.
Momentos depois, uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) perseguiu o suspeito e realizou a abordagem ainda na avenida.
Leia Mais | Barbeiro é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Maracanaú
Suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caucaia
A Polícia Militar do Ceará informou, em nota, que os agentes perseguiram o motociclista por estar com o veículo sem placa.
Após a verificação, constatou a inexistência de pendências por se tratar de uma moto com agendamento marcado para emplacamento, sendo o condutor liberado naquele momento.
No entanto, posteriormente, foi constatado que o motociclista havia disparado contra um veículo momentos antes da abordagem policial, que ocasionou a prisão do policial penal.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, onde estão sendo adotadas as medidas cabíveis. Ainda não há informações se o condutor do veículo foi atingido pelo disparo.