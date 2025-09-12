Guarda municipal morre vítima de acidente de moto em Fortaleza

Guarda municipal morre vítima de acidente de moto em FortalezaFrancisco Rosemberg Araújo dos Santos atuava há 17 anos na Guarda Municipal de Fortaleza; agente teria perdido o controle da motocicleta enquanto retornava para casa
O subinspetor da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Francisco Rosemberg Araújo dos Santos, 38, morreu vítima de um acidente de trânsito na quarta-feira, 10. O agente estava retornando para casa quando perdeu o controle do veículo na altura do bairro Messejana.
LEIA TAMBÉM: Acusado de decapitar funcionário no IJF vai a Júri Popular
De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Franciso trafegava no sentido Norte/Sul quando, possivelmente, perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste. O agente estava na GMF há 17 anos, tendo atuado no Grupo de Operações Especiais e no comando do Grupo Tático Motorizado (GTAM).
Leia mais
A morte do agente foi confirmada pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) nas redes sociais. Em nota, a pasta lamentou a partida de Francisco e lembrou do respeito mútuo que ele tinha com todos da corporação.
“Será lembrado não apenas como profissional exemplar, mas como um ser humano íntegro, que fará imensa falta a familiares, amigos, companheiros de farda e à nossa instituição”, disse a Sesec.
LEIA TAMBÉM: Suspeitos de roubo são perseguidos e detidos por secretário da Guarda Municipal em Fortaleza