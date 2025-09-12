Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guarda municipal morre vítima de acidente de moto em Fortaleza

Francisco Rosemberg Araújo dos Santos atuava há 17 anos na Guarda Municipal de Fortaleza; agente teria perdido o controle da motocicleta enquanto retornava para casa
Autor Kleber Carvalho
Kleber Carvalho
O subinspetor da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Francisco Rosemberg Araújo dos Santos, 38, morreu vítima de um acidente de trânsito na quarta-feira, 10. O agente estava retornando para casa quando perdeu o controle do veículo na altura do bairro Messejana.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Franciso trafegava no sentido Norte/Sul quando, possivelmente, perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste. O agente estava na GMF há 17 anos, tendo atuado no Grupo de Operações Especiais e no comando do Grupo Tático Motorizado (GTAM). 

A morte do agente foi confirmada pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) nas redes sociais. Em nota, a pasta lamentou a partida de Francisco e lembrou do respeito mútuo que ele tinha com todos da corporação.

“Será lembrado não apenas como profissional exemplar, mas como um ser humano íntegro, que fará imensa falta a familiares, amigos, companheiros de farda e à nossa instituição”, disse a Sesec.

