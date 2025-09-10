Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Voz do papa" no Brasil participa de evento em Fortaleza

"Voz do papa" no Brasil participa de evento sobre comunicação em Fortaleza

Encontro é promovido pela Arquidiocese de Fortaleza e terá participação de Silvonei José, diretor do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano e "voz do papa" no Brasil; vagas são limitadas e inscrições no valor de R$400
Autor Kleber Carvalho
Tipo Notícia

Fortaleza será palco da segunda edição do Conecta ArqFor, evento promovido pela Arquidiocese da Capital sobre o uso da comunicação para evangelização no Ceará. Um dos palestrantes será Silvonei José, professor no Centro Cultural da Embaixada do Brasil junto ao Governo italiano e Diretor-responsável do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano. Ele é considerado a "voz do papa" no Brasil. 

O encontro será realizado no dia 18 de outubro, no Cinema do Iguatemi Bosque, e é aberto ao público geral.

As inscrições para o evento custam R$ 129,00 e podem ser realizadas através do site do Conecta. Ao todo, 400 vagas estão sendo disponibilizadas para agentes de pastorais, seminaristas, padres, religiosos, formadores, lideranças paroquiais, jovens evangelizadores e demais pessoas interessadas.

A programação ocorrerá de 8h às 16 horas, e contará com palestras, missas, e momentos de consagração. 

Ministrarão palestras também o administrador de empresas Tobias Cortez e o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão.

“Este é um evento pensado para quem é apaixonado por comunicação e deseja ir além. Queremos inspirar, capacitar e fortalecer os que anunciam o Evangelho e as pessoas de boa vontade em meio às transformações do nosso tempo”, explica o responsável pelo Serviço de Comunicação da Arquidiocese de Fortaleza, padre Vanderlúcio Souza.

Confira temas do Conecta ArqFor 2025

O evento se propõe a discutir como a comunicação pode contribuir para a divulgação do evangelho de Jesus Cristo na atualidade. Estarão presentes membros das oito dioceses do Ceará: Crateús, Crato, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Sobral e Tianguá.

Entre os temas discutidos estarão liderança para o serviço; inteligência artificial; e evolução da comunicação na Igreja: de São João Paulo II a Leão XIV. Mais detalhes sobre a programação e inscrição do evento podem ser consultados no site do Conecta.

Serviço

Data: 18 de outubro de 2025
Horário: 8h às 16h
Local: Sala IMAX – Cinema Iguatemi Bosque
Informações e inscrição: https://www.e-inscricao.com/conectapascom2025/arqfor

