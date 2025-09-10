"Voz do papa" no Brasil participa de evento em Fortaleza

"Voz do papa" no Brasil participa de evento sobre comunicação em FortalezaEncontro é promovido pela Arquidiocese de Fortaleza e terá participação de Silvonei José, diretor do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano e "voz do papa" no Brasil; vagas são limitadas e inscrições no valor de R$400
Fortaleza será palco da segunda edição do Conecta ArqFor, evento promovido pela Arquidiocese da Capital sobre o uso da comunicação para evangelização no Ceará. Um dos palestrantes será Silvonei José, professor no Centro Cultural da Embaixada do Brasil junto ao Governo italiano e Diretor-responsável do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano. Ele é considerado a "voz do papa" no Brasil.
O encontro será realizado no dia 18 de outubro, no Cinema do Iguatemi Bosque, e é aberto ao público geral.
As inscrições para o evento custam R$ 129,00 e podem ser realizadas através do site do Conecta. Ao todo, 400 vagas estão sendo disponibilizadas para agentes de pastorais, seminaristas, padres, religiosos, formadores, lideranças paroquiais, jovens evangelizadores e demais pessoas interessadas.
A programação ocorrerá de 8h às 16 horas, e contará com palestras, missas, e momentos de consagração.
Ministrarão palestras também o administrador de empresas Tobias Cortez e o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão.
“Este é um evento pensado para quem é apaixonado por comunicação e deseja ir além. Queremos inspirar, capacitar e fortalecer os que anunciam o Evangelho e as pessoas de boa vontade em meio às transformações do nosso tempo”, explica o responsável pelo Serviço de Comunicação da Arquidiocese de Fortaleza, padre Vanderlúcio Souza.
Confira temas do Conecta ArqFor 2025
O evento se propõe a discutir como a comunicação pode contribuir para a divulgação do evangelho de Jesus Cristo na atualidade. Estarão presentes membros das oito dioceses do Ceará: Crateús, Crato, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Sobral e Tianguá.
Entre os temas discutidos estarão liderança para o serviço; inteligência artificial; e evolução da comunicação na Igreja: de São João Paulo II a Leão XIV. Mais detalhes sobre a programação e inscrição do evento podem ser consultados no site do Conecta.
Serviço
Data: 18 de outubro de 2025
Horário: 8h às 16h
Local: Sala IMAX – Cinema Iguatemi Bosque
Informações e inscrição: https://www.e-inscricao.com/conectapascom2025/arqfor
