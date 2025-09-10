"Voz do papa" no Brasil participa de evento em Fortaleza

Silvonei será um dos palestrantes do Conecta ArqFor 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram via @silvoneijoseprotz

Fortaleza será palco da segunda edição do Conecta ArqFor, evento promovido pela Arquidiocese da Capital sobre o uso da comunicação para evangelização no Ceará. Um dos palestrantes será Silvonei José, professor no Centro Cultural da Embaixada do Brasil junto ao Governo italiano e Diretor-responsável do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano. Ele é considerado a "voz do papa" no Brasil. O encontro será realizado no dia 18 de outubro, no Cinema do Iguatemi Bosque, e é aberto ao público geral.

Ministrarão palestras também o administrador de empresas Tobias Cortez e o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. “Este é um evento pensado para quem é apaixonado por comunicação e deseja ir além. Queremos inspirar, capacitar e fortalecer os que anunciam o Evangelho e as pessoas de boa vontade em meio às transformações do nosso tempo”, explica o responsável pelo Serviço de Comunicação da Arquidiocese de Fortaleza, padre Vanderlúcio Souza. Confira temas do Conecta ArqFor 2025 O evento se propõe a discutir como a comunicação pode contribuir para a divulgação do evangelho de Jesus Cristo na atualidade. Estarão presentes membros das oito dioceses do Ceará: Crateús, Crato, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Sobral e Tianguá.