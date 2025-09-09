Destino da Ponte Velha de Fortaleza é tema de debate em audiência pública

Audiência pública na noite desta terça-feira, 9, debateu o futuro da Ponte Velha (Ponte Metálica) em Fortaleza / Crédito: José Leomar/Cmfor

O apelo na noite desta terça-feira, 9, toma de empréstimo a canção de Alcione (com adaptações): “Não deixa a Ponte morrer / Não deixa a Ponte acabar / A Ponte tem um sentimento / Pro povo do Ceará…”. A voz é de Ivoneide Gois, membro do Conselho Gestor da Zona Especial de Interesse Social (Zeis) do Poço da Draga, mas representa uma súplica-comum dos participantes durante audiência pública no Pavilhão Atlântico. O debate, solicitado pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol - CE), mobilizou a população local em discussões sobre a manutenção e preservação da Ponte Metálica, conhecida como Ponte Velha. A estrutura centenária, que serviu como o primeiro porto de Fortaleza, foi interditada em agosto de 2023.

Integrado à comunidade do Poço da Draga, o equipamento histórico passou por estudos preliminares, incluindo consulta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A análise, entre outros desdobramentos, considerava a possibilidade de demolição. “As pessoas continuam utilizando a ponte, porque ela se tornou um lugar de lazer, mas também um lugar de pertencimento, de identidade, sobretudo com a nossa população mais jovem”, considera Adriana Gerônimo. A vereadora ressalta que a audiência objetiva ainda escutar alternativas para evitar o fim do patrimônio. Entre as soluções apontadas, está o envolvimento de especialistas e uma escuta qualificada da população fortalezense. Audiência pública debate futuro da Ponte Velha: discussão envolveu a comunidade

Para Ivoneide Gois, a conexão com a Ponte Velha vai além de sua declaração inicial na forma de música e perpassa toda a comunidade. “Os meninos pulam da ponte, o pessoal gosta de desopilar com pescaria, ver o pôr do sol… Se acabar isso, Fortaleza vai ficar sem a história da ponte”, diz.