Incêndio em carro em Minas Gerais é apagado por Bombeiros do Ceará

Agentes presenciaram o momento em que as chamas começaram e utilizaram o sistema preventivo de um prédio para debelar o fogo
Autor Kaio Pimentel
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou no combate a um princípio de incêndio em carro no município de Itaguara, interior de Minas Gerais, na dessa quinta-feira, 28. Não houve vítimas.

Os agentes estavam se deslocando para Sorocaba, em São Paulo, onde receberam, em nome do Governo do Ceará, 23 viaturas odontológicas pelo programa Brasil Sorridente. Ao passar por um pedágio, eles presenciaram o veículo de passeio em combustão. 

A equipe utilizou o sistema preventivo de um prédio e debelou as chamas no automóvel. 

Veja vídeo da ocorrência

 

O que é o Brasil Sorridente

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o Brasil Sorridente é um programa de assistência odontológica, criado em 2004, que visa combater a dificuldade de acesso a serviços dessa área.

Segundo oórgão, a política está ligada a diversas ações do Ministério, como o Programa Saúde na Escola, o Plano Nacional para Pessoas com Deficiência, a Saúde do Trabalhador, a Vigilância Ambiental e a Fluoretação das Águas de Abastecimento Público, entre outras.

 

 

 

 

