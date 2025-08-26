Renzo Gracie participará de seminário sobre jiu-jitsu em Fortaleza

Renzo Gracie participará de seminário sobre jiu-jitsu em FortalezaAlém de Fortaleza, o seminário do atleta passará por outras capitais brasileiras, como Natal, Recife, João Pessoa e Brasília
O lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie estará em Fortaleza, no dia 1º de setembro, para uma palestra no Náutico Atlético Cearense. O evento começa a partir das 19 horas e deve reunir entusiastas e praticantes do esporte. Além de Renzo, Rayron Gracie estará presente na palestra.
Para Renzo Gracie, a vinda para Fortaleza é a "realização de um sonho" uma oportunidade de estreitar os laços com o Nordeste, região conhecida pela paixão e dedicação ao jiu-jitsu e aos esportes.
"O jiu-jitsu é muito mais do que uma luta, é uma filosofia de vida. Fortaleza sempre foi um celeiro de grandes talentos, e agora chegou a hora de estarmos juntos para compartilhar conhecimento, energia e essa arte que transforma vidas. Vai ser uma noite inesquecível", comenta.
Além de Fortaleza, o seminário do atleta passará por outras capitais brasileiras, como Natal, Recife, João Pessoa e Brasília. O ingresso para o evento pode ser adquirido de maneira online, através deste link.
Está não será a primeira vez que um membro da família Gracie estará na capital cearense. Em 2024, a cidade recebeu Roger Gracie em um seminário que reuniu centenas de praticantes. Já em 2025, foi a vez de Kayron Gracie marcar presença em solo cearense. Kyra Gracie também esteve em Fortaleza recentemente.
Serviço:
O que: Seminário de Jiu-Jitsu com Renzo Gracie
Participação especial: Rayron Gracie
Quando: 01 de setembro - 19h
Onde: Náutico Atlético Cearense – Av. Beira Mar - Meireles, Fortaleza - CE (Entrada pela Av. Abolição)
