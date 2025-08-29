Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TopBus encerra atividades em Fortaleza após seis anos

A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 29, após quase seis anos de operação do transporte na Capital
Autor Penélope Menezes
Tipo Notícia

Criado em dezembro de 2019, o serviço TopBus encerrou operações em Fortaleza, conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), nesta sexta-feira, 29.

No início de agosto, a empresa relatou que deixaria o modelo sob demanda via aplicativo, funcionando apenas com linha fixa e alta frequência. O período inicial da avaliação teve duração estimada de um mês.

Em nota, o Sindiônibus indicou que a manutenção do modelo “implicava no enfrentamento de uma concorrência desigual” com outras plataformas. Além disso, a “crise aguda do sistema regular de transporte coletivo no Brasil” também tornou inviável a continuidade do investimento.

“A gente foi tentando fazer novos modelos menores para ver se conseguia ficar com a frota que tinha, um pouco menor, até tentar viabilizar alguma coisa, enquanto pudesse, quem sabe, retomar o fôlego das empresas para voltar a expandir”, afirmou Dimas Barreira, presidente-executivo do Sindiônibus. “Mas não teve jeito, acabou não conseguindo sustentar”.

TopBus anuncia suspensão: plataforma buscava ‘alternativa sustentável’

Utilizando a plataforma israelita-americana Via, o serviço afirma ter buscado “uma alternativa ambientalmente sustentável” ao oferecer viagens coletivas e seguras, com motoristas treinados e registrados. O TopBus contava com câmeras de segurança e rastreamento GPS.

O aplicativo segue disponível para download nos sistemas iOS e Android, mas sem a possibilidade de solicitação do transporte.

Antes do primeiro anúncio de alterações, no mês de agosto, o TopBus atendia cerca de 33 bairros da Capital. Em novembro de 2024, havia ampliado a cobertura para outras áreas, incluindo Henrique Jorge, Seis Bocas e o entorno do Terminal Antônio Bezerra, do Hospital Unimed, do Ministério Público do Ceará e do Colégio Cívico Militar.

