TopBus encerra atividades em Fortaleza após seis anos

Serviço TopBus foi encerrado por tempo indeterminado em Fortaleza / Crédito: Divulgação/TopBus

Criado em dezembro de 2019, o serviço TopBus encerrou operações em Fortaleza, conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), nesta sexta-feira, 29. No início de agosto, a empresa relatou que deixaria o modelo sob demanda via aplicativo, funcionando apenas com linha fixa e alta frequência. O período inicial da avaliação teve duração estimada de um mês.

Em nota, o Sindiônibus indicou que a manutenção do modelo “implicava no enfrentamento de uma concorrência desigual” com outras plataformas. Além disso, a “crise aguda do sistema regular de transporte coletivo no Brasil” também tornou inviável a continuidade do investimento. “A gente foi tentando fazer novos modelos menores para ver se conseguia ficar com a frota que tinha, um pouco menor, até tentar viabilizar alguma coisa, enquanto pudesse, quem sabe, retomar o fôlego das empresas para voltar a expandir”, afirmou Dimas Barreira, presidente-executivo do Sindiônibus. “Mas não teve jeito, acabou não conseguindo sustentar”. Em crise, sistema de ônibus de Fortaleza pode deixar de atender áreas deficitárias, diz Sindiônibus | LEIA MAIS TopBus anuncia suspensão: plataforma buscava ‘alternativa sustentável’ Utilizando a plataforma israelita-americana Via, o serviço afirma ter buscado “uma alternativa ambientalmente sustentável” ao oferecer viagens coletivas e seguras, com motoristas treinados e registrados. O TopBus contava com câmeras de segurança e rastreamento GPS.