Fortaleza realiza primeiro mutirão de eletrocardiogramas

Fortaleza realiza 1º mutirão de eletrocardiogramas para reduzir filas nos postos

Postos de saúde da Capital objetivam zerar fila com mais de 300 mil pessoas que esperam pelo exame; veja onde ocorre o mutirão
Autor Mariana Fernandes
Mariana Fernandes
O primeiro mutirão de exames de eletrocardiograma aconteceu neste sábado, 30, em 20 postos de saúde de Fortaleza. A previsão era receber cerca de 1.200 procedimentos que foram pré-agendados anteriormente, das 8 até as 17 horas.

No posto de saúde Maurício Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, a população começou a chegar por volta das 9 horas da manhã, de acordo com os horários agendados. Os exames foram realizados de forma rápida e contou com quem esperava o procedimento há anos ou há poucos meses.

A aposentada Maria Liduina Barbosa, 65 anos, elogiou o atendimento para fazer o exame que aguardava há sete meses: “Gostei, foi maravilhoso. Tem que esperar, mas o atendimento hoje valeu a pena”, afirma.

Dois consultórios atenderam especialmente aos que vieram fazer o eletrocardiograma, e por volta das 11h30min, o movimento já diminuiu. Os outros agendados chegaram no início da tarde.

Samuel Rodrigues dos Santos, 55, também foi um dos beneficiados com o mutirão deste sábado. Ele foi dignosticado com diabetes e o médico solicitou um eletro para acompanhar a situação. O autônomo destacou a urgência de zerar a fila de espera nos exames. 

"O certo era fazer um exame logo quando for pedido, assim não precisaria nem fazer mutirões", explica.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) compareceu ao local acompanhado da secretária de saúde Riane Azevedo para cumprimentar a equipe e pacientes em atendimento.

A expectativa era de realizar 200 exames no dia, nos postos Maurício Mattos Dourado e Roberto da Silva Bruno, localizado no bairro de Fátima, de acordo com Riane.

“O objetivo é fazer 30 mil exames por mês”, afirma a secretária Riane Azevedo

O mutirão faz parte do programa Saúde que Cuida. O eletrocardiograma foi escolhido por ter a maior fila de espera do sistema de saúde do município, assim os gestores apontaram que o objetivo principal é zerar a fila até o final de 2026

"Quando esses aparelhos estiverem todos montados, faremos até 30 mil exames por mês para acabar com a fila", afirma a secretária Riane Azevedo.

O prefeito completou dizendo que, para o evento funcionar, foi necessário uma organização de adquirir os equipamentos necessários para o exame e poder aumentar a frequência de procedimentos feitos diariamente. 

Atualmente, Fortaleza dispõe de 24 aparelhos de eletrocardiograma em 22 postos de saúde. Para melhorar o cenário, o governo municipal se comprometeu a oferecer pelo menos um desses equipamento em cada posto da capital. 

"Nos próximos 90 dias, no máximo, teremos cada posto de saúde de Fortaleza com um equipamento de eletrocardiograma", afirma o prefeito. 

Riane destaca que o ideal a ser alcançado é que demore, no máximo, dez dias entre a solicitação e a realização do exame. Os aparelhos foram doados por universidades que possuem parcerias com as instituições públicas de saúde. 

