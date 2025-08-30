Fortaleza realiza primeiro mutirão de eletrocardiogramas

O mutirão de eletrocardiogramas faz parte do programa Saúde que Cuida / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O primeiro mutirão de exames de eletrocardiograma aconteceu neste sábado, 30, em 20 postos de saúde de Fortaleza. A previsão era receber cerca de 1.200 procedimentos que foram pré-agendados anteriormente, das 8 até as 17 horas. No posto de saúde Maurício Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, a população começou a chegar por volta das 9 horas da manhã, de acordo com os horários agendados. Os exames foram realizados de forma rápida e contou com quem esperava o procedimento há anos ou há poucos meses.

A aposentada Maria Liduina Barbosa, 65 anos, elogiou o atendimento para fazer o exame que aguardava há sete meses: “Gostei, foi maravilhoso. Tem que esperar, mas o atendimento hoje valeu a pena”, afirma. Dois consultórios atenderam especialmente aos que vieram fazer o eletrocardiograma, e por volta das 11h30min, o movimento já diminuiu. Os outros agendados chegaram no início da tarde. Samuel Rodrigues dos Santos, 55, também foi um dos beneficiados com o mutirão deste sábado. Ele foi dignosticado com diabetes e o médico solicitou um eletro para acompanhar a situação. O autônomo destacou a urgência de zerar a fila de espera nos exames. "O certo era fazer um exame logo quando for pedido, assim não precisaria nem fazer mutirões", explica.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) compareceu ao local acompanhado da secretária de saúde Riane Azevedo para cumprimentar a equipe e pacientes em atendimento. A expectativa era de realizar 200 exames no dia, nos postos Maurício Mattos Dourado e Roberto da Silva Bruno, localizado no bairro de Fátima, de acordo com Riane.

“O objetivo é fazer 30 mil exames por mês”, afirma a secretária Riane Azevedo O mutirão faz parte do programa Saúde que Cuida. O eletrocardiograma foi escolhido por ter a maior fila de espera do sistema de saúde do município, assim os gestores apontaram que o objetivo principal é zerar a fila até o final de 2026.

"Quando esses aparelhos estiverem todos montados, faremos até 30 mil exames por mês para acabar com a fila", afirma a secretária Riane Azevedo. O prefeito completou dizendo que, para o evento funcionar, foi necessário uma organização de adquirir os equipamentos necessários para o exame e poder aumentar a frequência de procedimentos feitos diariamente.