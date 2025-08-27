Suspeito de violência doméstica é preso no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Os suspeitos foram presos pela PMCE no bairro Itambé / Crédito: Divulgação/PMCE

Um homem de 53 anos suspeito de violência doméstica e familiar foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa terça-feira, 26. A equipe militar foi acionada pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

LEIA TAMBÉM | Casa no Vicente Pinzón é atingida por incêndio nesta quarta-feira, 27 Homem foi visto circulando próximo ao trabalho da ex-namorada O homem foi visto circulando em frente ao imóvel onde a ex-namorada trabalha. No mesmo instante, uma equipe da PMCE foi ao local informado e realizou a abordagem. Com a chegada da polícia, a vítima e outras pessoas que estavam na residência se identificaram e relataram os fatos aos agentes de segurança. De acordo com a PMCE, a mulher havia solicitado uma medida protetiva na última segunda-feira, 25. O suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).