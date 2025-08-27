Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeito de violência doméstica é preso no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Suspeito de violência doméstica é preso no Vicente Pinzón, em Fortaleza

O homem foi autuado por injúria, perseguição, ameaça, violência psicológica e violência doméstica e familiar contra a mulher
Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 53 anos suspeito de violência doméstica e familiar foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa terça-feira, 26.

A equipe militar foi acionada pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

LEIA TAMBÉM | Casa no Vicente Pinzón é atingida por incêndio nesta quarta-feira, 27

Homem foi visto circulando próximo ao trabalho da ex-namorada

O homem foi visto circulando em frente ao imóvel onde a ex-namorada trabalha. No mesmo instante, uma equipe da PMCE foi ao local informado e realizou a abordagem.

Com a chegada da polícia, a vítima e outras pessoas que estavam na residência se identificaram e relataram os fatos aos agentes de segurança. De acordo com a PMCE, a mulher havia solicitado uma medida protetiva na última segunda-feira, 25.

O suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Ele foi autuado por injúria, perseguição, ameaça, violência psicológica e violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora ele está à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
2º Delegacia de Defesa da Mulher (DDM): (85) 3108 2950
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar