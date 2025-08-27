Suspeito de violência doméstica é preso no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Suspeito de violência doméstica é preso no Vicente Pinzón, em FortalezaO homem foi autuado por injúria, perseguição, ameaça, violência psicológica e violência doméstica e familiar contra a mulher
Um homem de 53 anos suspeito de violência doméstica e familiar foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa terça-feira, 26.
A equipe militar foi acionada pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Homem foi visto circulando próximo ao trabalho da ex-namorada
O homem foi visto circulando em frente ao imóvel onde a ex-namorada trabalha. No mesmo instante, uma equipe da PMCE foi ao local informado e realizou a abordagem.
Com a chegada da polícia, a vítima e outras pessoas que estavam na residência se identificaram e relataram os fatos aos agentes de segurança. De acordo com a PMCE, a mulher havia solicitado uma medida protetiva na última segunda-feira, 25.
O suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).
Ele foi autuado por injúria, perseguição, ameaça, violência psicológica e violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora ele está à disposição da Justiça.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
2º Delegacia de Defesa da Mulher (DDM): (85) 3108 2950
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br