Conflito entre facções: escolas do Vicente Pinzón e Papicu pedem aulas remotas

Representantes de escolas municipais localizadas nos bairros Vicente Pinzón e Papicu, em Fortaleza, estão reunidos na manhã desta quinta-feira, 28, para discutir o impacto do contexto de violência das últimas semanas. A região tem registrado homicídios e ataques derivados de briga entre duas facções criminosas. A reunião aconteceu na sede do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), no bairro Dionísio Torres, e os docentes seguiram para encontro com o titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Idilvan Alencar, ainda nesta manhã.

De acordo com a representante da escola municipal Professora Maria Gondim dos Santos, no Papicu, Tessie Reis, uma das solicitações dos representantes seria a implementação do ensino remoto até que a situação nos bairros seja normalizada. O POVO procurou a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) para saber se as reivindicações dos representante serão acatadas, principalmente, da implantação do ensino remoto nas escolas municipais do Distrito 2. A matéria será atualizada quando a pasta responder. Mais de 10 mortes nos bairros Vicente Pinzón Papicu Tanto o Vicente Pinzón, quanto o Papicu têm sofrido com a disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho e Guardiões do Estado (GDE). O conflito teve início no Vicente Pinzón, no final de junho, quando uma liderança da GDE no bairro teve a morte "decretada" pela facção e, com isso, decidiu aderir ao CV.