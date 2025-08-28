Conflito entre facções: escolas do Vicente Pinzón e Papicu pedem aulas remotas

Conflito entre facções: escolas do Vicente Pinzón e Papicu pedem aulas remotasA reunião acontece na sede do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute)
Representantes de escolas municipais localizadas nos bairros Vicente Pinzón e Papicu, em Fortaleza, estão reunidos na manhã desta quinta-feira, 28, para discutir o impacto do contexto de violência das últimas semanas. A região tem registrado homicídios e ataques derivados de briga entre duas facções criminosas.
A reunião aconteceu na sede do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), no bairro Dionísio Torres, e os docentes seguiram para encontro com o titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Idilvan Alencar, ainda nesta manhã.
De acordo com a representante da escola municipal Professora Maria Gondim dos Santos, no Papicu, Tessie Reis, uma das solicitações dos representantes seria a implementação do ensino remoto até que a situação nos bairros seja normalizada.
O POVO procurou a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) para saber se as reivindicações dos representante serão acatadas, principalmente, da implantação do ensino remoto nas escolas municipais do Distrito 2. A matéria será atualizada quando a pasta responder.
Mais de 10 mortes nos bairros Vicente Pinzón Papicu
Tanto o Vicente Pinzón, quanto o Papicu têm sofrido com a disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho e Guardiões do Estado (GDE). O conflito teve início no Vicente Pinzón, no final de junho, quando uma liderança da GDE no bairro teve a morte "decretada" pela facção e, com isso, decidiu aderir ao CV.
Ao mudar de facção, Ronald Pinto dos Santos, o "Bicho Feio", trouxe consigo diversos aliados. O CV, então, passou a tentar controlar o Vicente Pinzón, cuja hegemonia, há anos, é da GDE. Mais de 10 assassinatos já foram registrados nessa guerra, além de inúmeros tiroteios e expulsão de moradores. (Colaborou Lucas Barbosa)
