Museu do Corpo de Bombeiros recebe primeira turma de visitantes

Visita guiada mostra máquinas e vestimentas usadas pelos bombeiros / Crédito: FÁBIO LIMA

O Museu do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará recebeu sua primeira turma de visitantes durante a manhã desta quinta-feira, 28. Os felizardos foram alunos do 5° do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), que puderam conhecer materiais de trabalho, grandes nomes da história da corporação e atuações marcantes ao longo do tempo. LEIA TAMBÉM: Ex-alunas do Colégio Imaculada Conceição celebram 160 da unidade escolar

A visita é guiada por um oficial do Corpo de Bombeiros, que relata a história de cada objeto da exposição e responde as dúvidas dos visitantes. O objetivo é mostrar que por trás de todos aqueles atos de bravura, existiram homens e mulheres de carne e osso, que arriscaram suas vidas em prol da comunidade. "A gente passa por máquinas utilizadas, vestimentas utilizadas, mas também o lado humano do bombeiro. A gente procura mostrar que o bombeiro não é feito de aço. Ele é uma pessoa como outra qualquer, só que há muito treinamento por trás, muito cansaço, muito trabalho. A gente procura mostrar isso. Tanto a história quanto o lado humano dos bombeiros", conta o guia do museu, sargento Kilder Teixeira. O percurso cativou a atenção dos alunos, que perguntaram sobre as situações de resgate, roupas de combate a incêndio, medalhas, machados, entre outras peças em exposição.

Entre os mais curiosos esteve Kayck Bernardino, 10, que conta ter gostado de aprender sobre os materiais usados pelos bombeiros durante as ações de resgate de pessoas e combate ao fogo. “É minha primeira vez visitando aqui e achei muito bom. Estou emocionado. Aprendendo muitas coisas novas que ainda não sabíamos. Para que serve um machado, como usar [por exemplo]…”, disse o estudante. O momento também foi um ato simbólico para a inauguração, devido à primeira turma do museu ser justamente do CMCB. Segundo o diretor da instituição, coronel Joilton de Menezes, a visita encerrou uma rotina de ansiedade dos alunos, que sempre estavam perguntando quando poderiam conhecer o espaço.