Futura Trends 2025 recebe especialista em neurociência da Harvard

Futura Trends 2025 inicia na quinta-feira, 28 de agosto. Na imagem, edição do evento em 2023 / Crédito: Júlio Caesar

Com destaque para o tema “Saúde Mental e Novas Tecnologias: transformando ansiedade em poder", a 15ª edição do Futura Trends chega ao Teatro RioMar, em Fortaleza, na quinta-feira, 28. O evento, promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO, objetiva a compreensão dos desafios da era digital em relação à saúde mental. Após a cerimônia de abertura, a psicóloga Luana Marques, professora da Harvard Medical School (EUA), inicia a programação. Com mais de 20 anos de pesquisa em neurociência, a especialista deve partir do conceito de evitação psicológica para explicar como os indivíduos podem ficar presos aos ciclos de ansiedade e estresse.

Em entrevista para a coluna Layout, o jornalista e idealizador do Futura Trends, Lazareno Albuquerque, ressaltou que o seminário "tem uma das mais brilhantes trajetórias, no Ceará e no Nordeste". Para chegar ao conteúdo atual do evento, considerou a presença do temática saúde mental em todos os ambientes do mundo. "Nos últimos dez anos, centenas de livros foram publicados tratando dessa temática, que tem como matriz para muitos de seus sintomas: as redes sociais e a inteligência artificial generativa. Daí o tema 'Saúde Mental e Tecnologias: Transformando Ansiedade em Poder'", explica Albuquerque. O seminário presencial, com transmissão ao vivo na plataforma Zoom aos inscritos, também contará com a presença de mais palestrantes nacionais e internacionais. Entre eles, está o pesquisador Marco Aurélio Ruediger, abordando “o uso das redes sociais como estratégia de poder” e a presença da inteligência artificial (IA). Ruediger é doutor em Sociologia e diretor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV). O profissional conduz pesquisas com foco no impacto social e político da tecnologia, em especial internet, redes e IA.

Inteligência Artificial: o crescimento acelerado da tecnologia precisa ser regulamentado | LEIA MAIS Futura Trends 2025: veja programação completa A terceira palestra da tarde será comandada pela juíza da Vara da Infância e Juventude da Capital do Rio de Janeiro e membro do International Visitors Leadership Program do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Vanessa Cavalieri. Na ocasião, Cavalieri discorrerá sobre os impactos das ferramentas digitais e os limites do acesso às redes por adolescentes. Às 17h15min, o terapeuta inglês Talib Fisher, educador especializado em Inteligência Relacional e Emocional, finaliza o ciclo de palestras.