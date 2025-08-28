Como PCC usa a Faria Lima para lucrar bilhões, segundo investigações da Receita e a PF

Reprodução/Polícia Federal Foto de dinheiro apreendido durante megaoperação da Polícia Federal e outros órgãos que apuram a atuação do PCC no setor de combustíveis no Brasil A Polícia Federal, a Receita Federal e órgãos como o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagraram nesta quinta-feira (28/8) três operações contra um esquema supostamente utilizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as autoridades, o esquema utilizava fundos de investimentos e empresas financeiras que operam na avenida Faria Lima, principal centro financeiro de São Paulo, para gerar, lavar, ocultar e blindar recursos da atuação da facção no tráfico de drogas e no setor de combustíveis.

De acordo com reportagem do portal G1, ao menos 42 endereços alvos da megaoperação ficam na avenida Faria Lima. O PCC é considerado uma das maiores organizações criminosas do Brasil com atuação tanto no tráfico de drogas doméstico e internacional quanto no setor de combustíveis. Ao todo, a estimativa da PF é de que o esquema investigado agora tenha movimentado pelo menos R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Foram expedidos 14 mandados de prisão, mas até agora, apenas seis foram cumpridos. Segundo o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, as três operações, em conjunto, seriam a maior investida das autoridades brasileiras contra o crime organizado até hoje.

Para a subsecretária da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, as investigações revelaram o grau de infiltração do crime organizado na sociedade brasileira. "Percebemos uma invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro", disse Chaves durante uma entrevista coletiva. As três operações se chamam: Carbono Oculto, Quasar e Tank. A primeira foi realizada pelo MPSP em parceria com a PF e com a Receita Federal. As duas últimas foram realizadas pela PF e pela Receita Federal.

De acordo com as autoridades, o principal esquema, investigado pela Operação Carbono Oculto, funcionava em quatro etapas. Na primeira, importadoras de combustíveis financiadas com recursos da facção compravam remessas de combustíveis no exterior. O produto então era distribuído a redes de postos controladas pelo PCC em diversos Estados. Estes postos, por sua vez, sonegavam impostos da venda desses produtos ao consumidor final.

A Receita Federal estima que o esquema tenha gerado uma perda de receita de aproximadamente R$ 8,67 bilhões. De acordo com o MPSP, o esquema também envolvia a adulteração de combustíveis vendidos ao consumidor final, especialmente gasolina. Na segunda fase, a facção também usava os postos e outros estabelecimentos comerciais para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Também haveria indícios de que a facção usava lojas de conveniência e padarias para fazer o esquentamento do dinheiro ilegal.