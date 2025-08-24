Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cadáver é encontrado em estado de decomposição em terreno no bairro Bela Vista

Corpo foi localizado próximo a um buraco no muro de um terreno neste domingo, 24, em Fortaleza
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Um cadáver foi encontrado em estado avançado de decomposição dentro de terreno no bairro Bela Vista, em Fortaleza, neste domingo, 24. O POVO apurou que o corpo foi identificado como do sexo feminino. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na identificação da vítima e a causa da morte.

Moradores do entorno afirmam que o corpo teria sido encontrado perto de um buraco no muro de um terreno que seria da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Ainda segundo o órgão, após o resultado do laudo pericial será possível identificar as causas da morte. O caso está a cargo do DHPP.

O POVO procurou a instituição, por e-mail, em busca de mais informações sobre a ocorrência, assim como o posicionamento da instituição a respeito da presença de um buraco em um dos muros que cercam o campus e como é realizada a segurança no local. 

Não houve retorno até a publicação. 

