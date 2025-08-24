Cadáver é encontrado em estado de decomposição em terreno no bairro Bela Vista

Cadáver é encontrado em estado de decomposição em terreno no bairro Bela VistaCorpo foi localizado próximo a um buraco no muro de um terreno neste domingo, 24, em Fortaleza
Um cadáver foi encontrado em estado avançado de decomposição dentro de terreno no bairro Bela Vista, em Fortaleza, neste domingo, 24. O POVO apurou que o corpo foi identificado como do sexo feminino. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na identificação da vítima e a causa da morte.
Moradores do entorno afirmam que o corpo teria sido encontrado perto de um buraco no muro de um terreno que seria da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Ainda segundo o órgão, após o resultado do laudo pericial será possível identificar as causas da morte. O caso está a cargo do DHPP.
O POVO procurou a instituição, por e-mail, em busca de mais informações sobre a ocorrência, assim como o posicionamento da instituição a respeito da presença de um buraco em um dos muros que cercam o campus e como é realizada a segurança no local.
Não houve retorno até a publicação.