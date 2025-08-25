Chacina do Curió: penúltimo julgamento começará nesta segunda com sete policiais como réus por omissão

Mães das vítimas da Chacina estão mais uma vez reunidas em frente ao Fórum / Crédito: FABIO LIMA

Mais uma vez, as mães das 11 vítimas da Chacina do Cúrio pedem justiça, no 4º e penúltimo julgamento dos policiais militares acusados de envolvimento no massacre. Serão julgados nesta segunda-feira, 25, sete policiais suspeitos de omissão. O julgamento acontece no Fórum Clovis Bevilaqua. Uma vigilância de apoio às mães das 11 vítimas foi montada em frente ao Fórum e irá acompanhar o novo julgamento contra os réus. A iniciativa é do movimento “11 do Cúrio” e “Mães do Cúrio”.

Por volta das 9h30min, a sessão de julgamento foi instalada e começaria o sorteio dos jurados. Foram 50 convidados e sete serão sorteados. O massacre aconteceu na Grande Messejana, em Fortaleza, entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2015 e completou uma década neste ano. As vítimas, maioria jovens, tinham entre 16 e 47 anos. Outras sete pessoas também ficaram feridas no crime. Procurador-Geral de Justiça, Haley Carvalho, destacou que o quarto julgamento foca no núcleo de omissão, que inclui PMs que não cumpriram o dever de evitar crimes. O procurador afirma que a omissão penal relevante é crucial, pois se suas ações tivessem sido tomadas, os crimes provavelmente não teriam ocorrido da mesma forma.

De acordo com o procurador, a acusação chegou à conclusão da omissão dos sete policiais a partir de provas colhidas, incluindo testemunhos de 240 pessoas, depoimentos dos próprios réus, perícias com georreferenciamento e análises de mensagens de WhatsApp e áudios de rádio. Os policiais que estão sendo julgados são: Daniel Fernandes da Silva, Gildásio Alves da Silva, Luis Fernando de Freitas Barroso, Farlley Diogo de Oliveira, Renne Diego Marques, Francisco Flávio de Sousa e Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa. Leia Mais - Chacina do Curió: Estado prevê indenização para famílias

A acusação do Ministério Público do Ceará (MPCE) revela que, no dia do crime, os policiais estavam de serviço e em viaturas caracterizadas na região, e nada fizeram para impedir os assassinatos. Ainda segundo o órgão, os 11 homicídios foram considerados duplamente qualificados, praticados por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas. Já três dos sete feridos foram relacionados a homicídios tentados, também considerados duplamente qualificados e cometidos por motivo torpe com recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas. Outros três crimes foram considerados de tortura física e um de tortura psicológica.