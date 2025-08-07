Um homem é morto e outros dois são baleados em comunidade do Papicu

Fachada da DHPP, unidade especializada em homicídios / Crédito: FERNANDA BARROS

Duas pessoas foram baleadas e um homem foi morto em duas ocorrências distintas registradas nesta quinta-feira, 7, na comunidade conhecida como Pau Fininho, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza. Em ambos os casos, não houve suspeitos presos até a publicação desta matéria. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a relação entre os dois episódios.

