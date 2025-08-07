Um homem é morto e outros dois são baleados em comunidade do Papicu

Um homem é morto e outros dois são baleados em comunidade do PapicuForam duas ocorrências distintas, sendo uma pela manhã e outra à tarde. Uma das vítimas foi apreendida por haver um mandado contra ele
Duas pessoas foram baleadas e um homem foi morto em duas ocorrências distintas registradas nesta quinta-feira, 7, na comunidade conhecida como Pau Fininho, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza.
Em ambos os casos, não houve suspeitos presos até a publicação desta matéria. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a relação entre os dois episódios.
O primeiro crime ocorreu pela manhã. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo em uma via pública.
“As vítimas foram conduzidas até uma unidade hospitalar, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão em desfavor de uma das vítimas, agora com 18 anos”, informou a SSPDS.
“A ocorrência de lesão corporal é investigada pelo 15º Distrito Policial (15º DP), unidade da PCCE responsável pela área”.
Horas depois, já no começo da tarde, um homem de 42 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros em um beco da comunidade. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente