Igreja é invadida e furtada durante a madrugada na Maraponga

Objetos da Capela Santa Rita de Cássia foram bagunçados e espalhados pelo chão, além dos pertences levados. Caso é investigado como furto qualificado

Localizada no bairro Maraponga, em Fortaleza, a Capela Santa Rita de Cássia foi invadida na madrugada desse sábado, 23. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) confirmou que o 19º Distrito Policial (DP), unidade responsável pela região, apura o ocorrido como furto qualificado.

Informações dão conta de que os criminosos bagunçaram e espalharam objetos pelo chão, além de terem levado pertences do local.