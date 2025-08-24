Igreja é invadida e furtada durante a madrugada na Maraponga

Igreja é invadida e furtada durante a madrugada na MarapongaObjetos da Capela Santa Rita de Cássia foram bagunçados e espalhados pelo chão, além dos pertences levados. Caso é investigado como furto qualificado
Localizada no bairro Maraponga, em Fortaleza, a Capela Santa Rita de Cássia foi invadida na madrugada desse sábado, 23. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) confirmou que o 19º Distrito Policial (DP), unidade responsável pela região, apura o ocorrido como furto qualificado.
Informações dão conta de que os criminosos bagunçaram e espalharam objetos pelo chão, além de terem levado pertences do local.
Em nota, a PCCE reforçou a importância de registrar Boletim de Ocorrência (BO), medida que pode ser realizada em qualquer delegacia do Estado ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site oficial.
Leia mais
Como denunciar?
A investigação pode ser auxiliada com informações repassadas pela população, com sigilo e anonimato garantidos. Veja os principais meios de denúncia:
- Telefone 181
- WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe arquivos de áudio, vídeo e fotografia
- Site Disque-Denúncia
- Telefones (85) 3101-4910 e (85) 3101-4911, do 19º DP