De 'tortura' a casa 'invadida' por mães, prefeito de Aquiraz divulga ações com vídeos de humor

Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz, em vídeos de humor para anunciar ações da Prefeitura, com a esposa, a vereadora de Fortaleza Carla Ibiapina / Crédito: Reprodução/vídeos Instagram Bruno Gonçalves

Com as mãos amarradas por cordas, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), aparece com uma máscara cobrindo o rosto, rapidamente retirada pela vereadora de Fortaleza, Carla Ibiapina (DC) — primeira-dama aquirazense. Ela seguidamente mergulha o rosto do marido em um barril de água, onde se lê a palavra "Refis" e o cobra: "Bora prefeito, anuncia esse Refis, rapaz. Bora, vai anunciar não, prefeito?". Diante da "pressão", Gonçalves anuncia o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Município.

O vídeo de humor brinca com uma simulação de tortura para fazer alusão à pressão que o gestor público enfrenta. O formato tem marcado a estratégia de comunicação do prefeito, com publicações do casal para anunciar as ações da gestão, com uso do humor. Médico ginecologista e obstetra, Bruno Gonçalves já foi deputado estadual e publica vídeos quase diariamente no Instagram.

Bruno é filho do ex-prefeito do Eusébio, ex-deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Fortaleza, Acilon Gonçalves.

Os posts repercutem entre seguidores. "Acho que a primeira-dama adorou gravar esse vídeo!", comentou uma pessoa sobre o vídeo em que Carla mergulha o rosto do marido no barril com água. A publicação foi feita no dia 16 de julho. "Dona primeira-dama edificando seu lar e sua cidade! Sempre diva!", afirmou outra internauta. "Nosso prefeito só quer ser a Virgínia", brincou a estudante aquirazense Laura Duarte, em referência à influenciadora digital Virgínia Fonseca.

Em 21 de julho, o prefeito teve a casa "invadida" por um grupo de mães que portava cartazes para cobrar por creches para as crianças. Elas sobem escada acima, vasculham os cômodos até encontrar Gonçalves já deitado. Ele sai debaixo das cobertas e, ao lado da primeira-dama — ambos de pijamas — anuncia então o Programa Mais Creches, que prevê a criação de 739 vagas em creches de Aquiraz. O vídeo termina com as manifestantes comemorando com o casal.