Vacinação em Fortaleza: confira unidades abertas no fim de semana

Unidades estarão abertas das 8h30 às 16h30; população pode atualizar caderneta vacinal com doses de rotina e contra a Covid-19 e a dengue

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mantém dois postos de saúde abertos neste fim de semana em Fortaleza. As unidades funcionam exclusivamente para vacinação aos sábados, domingos e feriados, das 8h30min às 16h30min, oferecendo à população a oportunidade de atualizar a caderneta vacinal.

Onde se vacinar neste fim de semana

No sábado, 23, o atendimento estará disponível nos postos Mattos Dourado (Edson Queiroz) e Geraldo Madeira Sobrinho, no Pio XII. Já no domingo, o funcionamento ficará restrito ao posto Geraldo Madeira Sobrinho, por conta de manutenção no local.