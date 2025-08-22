Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vacinação em Fortaleza: confira unidades abertas no fim de semana

Unidades estarão abertas das 8h30 às 16h30; população pode atualizar caderneta vacinal com doses de rotina e contra a Covid-19 e a dengue
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mantém dois postos de saúde abertos neste fim de semana em Fortaleza. As unidades funcionam exclusivamente para vacinação aos sábados, domingos e feriados, das 8h30min às 16h30min, oferecendo à população a oportunidade de atualizar a caderneta vacinal.

Onde se vacinar neste fim de semana

No sábado, 23, o atendimento estará disponível nos postos Mattos Dourado (Edson Queiroz) e Geraldo Madeira Sobrinho, no Pio XII. Já no domingo, o funcionamento ficará restrito ao posto Geraldo Madeira Sobrinho, por conta de manutenção no local.

Sábado (23/08)
- Posto de Saúde Mattos Dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz)
- Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho – Pio XII (Rua Belisário Távora, 4 - São João do Tauape)

Domingo (24/08)
- Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho – Pio XII (Rua Belisário Távora, 4 - São João do Tauape)

Vacinas disponíveis

Nas unidades abertas no fim de semana, serão aplicadas vacinas de rotina e campanhas, como:
BCG, Hepatite B, Rotavírus, Pentavalente, VIP (Poliomielite inativada), Pneumocócica, Meningocócica C, DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A, SCR (tríplice viral), Varicela, Febre Amarela, HPV, Meningocócica ACWY, dT, dTpa, Antirrábica, Influenza, dengue e covid-19.

Atendimento durante a semana

Além das duas unidades de referência nos fins de semana, Fortaleza conta atualmente com 134 postos de saúde que ofertam vacinação de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min.

