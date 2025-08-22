Cidade da Criança recebe programação especial neste domingo, 24, em Fortaleza

Cidade da Criança recebe programação especial neste domingo, 24, em FortalezaParque no Centro terá atividades gratuitas de arte, cultura, meio ambiente e lazer para toda a família, das 8 às 12 horas
Inaugurada com novo formato no último dia 10 de agosto, a Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, recebe neste domingo, 24, uma programação especial gratuita voltada para toda a família. As atividades acontecem das 8 às 12 horas, junto aos equipamentos interativos do parque, com ações de cultura, lazer, educação ambiental e arte.
Segundo a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), todos os circuitos contarão com monitores identificados com o colete da Cidade da Criança. A iniciativa reúne diversas secretarias municipais.
LEIA MAIS| Vacinação em Fortaleza: confira unidades abertas no fim de semana
Atividades para todas as idades
Para a primeira-dama de Fortaleza e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão, o espaço é uma oportunidade de integrar crianças de diferentes idades.
“Com a nova Cidade da Criança, nós estamos proporcionando para a população fortalezense uma experiência acolhedora, com uma programação diversificada, que vai das ações educativas às sessões de cinema. E o melhor: em um ambiente lúdico, completamente requalificado, no qual a infância é prioridade”, destacou.
A Prefeitura informa ainda que o acesso de veículos ao interior do parque será proibido, e as ruas do entorno estarão liberadas para facilitar a chegada das famílias.
LEIA TAMBÉM| Saiba quais os 20 trechos de praia próprios para banho em Fortaleza
Confira as atrações do domingo
- Trilha Ecológica: conduzida pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), promove exploração educativa do bosque, com aprendizado sobre espécies de árvores.
- Artes Circenses: palhaços e malabaristas interagem com o público em apresentações lúdicas.
- Acordes do Amanhã: grupos infantis da escola de música da capital se apresentam no Coreto.
- Domingo no Cinema: sessões de filmes no Cine + (parceria com Enel), às 8h30, 9h30 e 10h30, com até 40 pessoas por sessão.
- Conte uma História: promovido pela Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), traz contação de histórias em espaço acolhedor.
- Exposição Cultural: espaço expositivo da Secultfor aberto para promover arte e cultura.
- Cuidado Animal: atividade da Secretaria de Proteção Animal (SMPA) com orientações sobre bem-estar dos pets.
Além da programação especial, o parque funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas. No mesmo período, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, recebe visitas escolares de instituições públicas e particulares. Aos sábados, domingos e feriados, o funcionamento é das 7 às 19 horas.