Cidade da Criança recebe programação especial neste domingo, 24, em Fortaleza

Parque no Centro terá atividades gratuitas de arte, cultura, meio ambiente e lazer para toda a família, das 8 às 12 horas
Inaugurada com novo formato no último dia 10 de agosto, a Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, recebe neste domingo, 24, uma programação especial gratuita voltada para toda a família. As atividades acontecem das 8 às 12 horas, junto aos equipamentos interativos do parque, com ações de cultura, lazer, educação ambiental e arte.

Segundo a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), todos os circuitos contarão com monitores identificados com o colete da Cidade da Criança. A iniciativa reúne diversas secretarias municipais.

Atividades para todas as idades

Para a primeira-dama de Fortaleza e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão, o espaço é uma oportunidade de integrar crianças de diferentes idades.

“Com a nova Cidade da Criança, nós estamos proporcionando para a população fortalezense uma experiência acolhedora, com uma programação diversificada, que vai das ações educativas às sessões de cinema. E o melhor: em um ambiente lúdico, completamente requalificado, no qual a infância é prioridade”, destacou.

A Prefeitura informa ainda que o acesso de veículos ao interior do parque será proibido, e as ruas do entorno estarão liberadas para facilitar a chegada das famílias.

Confira as atrações do domingo

- Trilha Ecológica: conduzida pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), promove exploração educativa do bosque, com aprendizado sobre espécies de árvores.
- Artes Circenses: palhaços e malabaristas interagem com o público em apresentações lúdicas.
- Acordes do Amanhã: grupos infantis da escola de música da capital se apresentam no Coreto.
- Domingo no Cinema: sessões de filmes no Cine + (parceria com Enel), às 8h30, 9h30 e 10h30, com até 40 pessoas por sessão.
- Conte uma História: promovido pela Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), traz contação de histórias em espaço acolhedor.
- Exposição Cultural: espaço expositivo da Secultfor aberto para promover arte e cultura.
- Cuidado Animal: atividade da Secretaria de Proteção Animal (SMPA) com orientações sobre bem-estar dos pets.

Além da programação especial, o parque funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas. No mesmo período, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, recebe visitas escolares de instituições públicas e particulares. Aos sábados, domingos e feriados, o funcionamento é das 7 às 19 horas.

