Cidade da Criança recebe programação especial neste domingo, 24, em Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza promove programação especial na Cidade da Criança a partir de domingo, 24. / Crédito: FERNANDA BARROS

Inaugurada com novo formato no último dia 10 de agosto, a Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, recebe neste domingo, 24, uma programação especial gratuita voltada para toda a família. As atividades acontecem das 8 às 12 horas, junto aos equipamentos interativos do parque, com ações de cultura, lazer, educação ambiental e arte. Segundo a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), todos os circuitos contarão com monitores identificados com o colete da Cidade da Criança. A iniciativa reúne diversas secretarias municipais.

Atividades para todas as idades Para a primeira-dama de Fortaleza e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão, o espaço é uma oportunidade de integrar crianças de diferentes idades. “Com a nova Cidade da Criança, nós estamos proporcionando para a população fortalezense uma experiência acolhedora, com uma programação diversificada, que vai das ações educativas às sessões de cinema. E o melhor: em um ambiente lúdico, completamente requalificado, no qual a infância é prioridade”, destacou. A Prefeitura informa ainda que o acesso de veículos ao interior do parque será proibido, e as ruas do entorno estarão liberadas para facilitar a chegada das famílias.