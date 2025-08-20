Em três meses Pet Ceará Móvel realiza 10 mil castrações

Programa ampliou em 700% a capacidade de atendimento e leva serviços gratuitos de saúde animal ao interior

O programa Pet Ceará Móvel, completou três meses de funcionamento com o marco de 10 mil castrações realizadas em diferentes municípios cearenses. A maior parte dos procedimentos (cerca de 70%) foi feita em fêmeas, e ampliou em 700% a capacidade de atendimento no Ceará .

O serviço que funciona em um ônibus totalmente adaptado, conta com centro cirúrgico, unidade de apoio e ambulância própria. A estrutura permite a realização de até 200 cirurgias por dia.

Para o secretário da Proteção Animal, Erich Douglas, os resultados mostram que políticas públicas voltadas para os pets têm impacto direto na saúde coletiva e no bem-estar social. “Não é apenas um serviço de castração. O Pet Ceará Móvel previne doenças, salva vidas e garante dignidade para milhares de animais e famílias cearenses”, destacou.

Projetos complementares

Além do Pet Ceará Móvel, a Secretaria da Proteção Animal tem desenvolvido projetos complementares desde fevereiro deste ano. Entre eles, o Pet Protegido Ceará, o Giro Pet, que distribui coleiras antiparasitárias a cães e gatos em abrigos ou em situação de vulnerabilidade, o Vet+ Ceará, programa que credencia clínicas particulares para atender tutores de baixa renda, e o Pata Ceará, voltado ao financiamento de até R$ 180 mil para abrigos e entidades de proteção animal.

Segundo a pasta, o conjunto dessas iniciativas consolida uma política de cuidado animal inédita no Ceará, com foco especial em comunidades mais carentes e organizações que atuam de forma voluntária.