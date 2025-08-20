Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em três meses Pet Ceará Móvel realiza 10 mil castrações

Em três meses Pet Ceará Móvel realiza 10 mil castrações

Programa ampliou em 700% a capacidade de atendimento e leva serviços gratuitos de saúde animal ao interior
Autor Fabrícia Braga
Tipo Notícia

O programa Pet Ceará Móvel, completou três meses de funcionamento com o marco de 10 mil castrações realizadas em diferentes municípios cearenses. A maior parte dos procedimentos (cerca de 70%) foi feita em fêmeas, e ampliou em 700% a capacidade de atendimento no Ceará.

O serviço que funciona em um ônibus totalmente adaptado, conta com centro cirúrgico, unidade de apoio e ambulância própria. A estrutura permite a realização de até 200 cirurgias por dia.

Para o secretário da Proteção Animal, Erich Douglas, os resultados mostram que políticas públicas voltadas para os pets têm impacto direto na saúde coletiva e no bem-estar social. “Não é apenas um serviço de castração. O Pet Ceará Móvel previne doenças, salva vidas e garante dignidade para milhares de animais e famílias cearenses”, destacou.

Projetos complementares

Além do Pet Ceará Móvel, a Secretaria da Proteção Animal tem desenvolvido projetos complementares desde fevereiro deste ano. Entre eles, o Pet Protegido Ceará, o Giro Pet, que distribui coleiras antiparasitárias a cães e gatos em abrigos ou em situação de vulnerabilidade, o Vet+ Ceará, programa que credencia clínicas particulares para atender tutores de baixa renda, e o Pata Ceará, voltado ao financiamento de até R$ 180 mil para abrigos e entidades de proteção animal.

Segundo a pasta, o conjunto dessas iniciativas consolida uma política de cuidado animal inédita no Ceará, com foco especial em comunidades mais carentes e organizações que atuam de forma voluntária.

Próxima parada: Tauá

A unidade móvel segue agora para o município de Tauá, na região dos Inhamuns. Os atendimentos acontecerão de 13 a 17 de agosto, no Parque da Cidade, sempre a partir das 8h.

O serviço é gratuito e inclui triagem, castração, implantação de microchip, medicação e fornecimento do colar elizabetano. O agendamento deve ser feito previamente pelo site, onde o tutor insere seus dados, as informações do animal e escolhe o dia e o horário do procedimento.

