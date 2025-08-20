Em três meses Pet Ceará Móvel realiza 10 mil castrações

Em três meses Pet Ceará Móvel realiza 10 mil castraçõesPrograma ampliou em 700% a capacidade de atendimento e leva serviços gratuitos de saúde animal ao interior
O programa Pet Ceará Móvel, completou três meses de funcionamento com o marco de 10 mil castrações realizadas em diferentes municípios cearenses. A maior parte dos procedimentos (cerca de 70%) foi feita em fêmeas, e ampliou em 700% a capacidade de atendimento no Ceará.
O serviço que funciona em um ônibus totalmente adaptado, conta com centro cirúrgico, unidade de apoio e ambulância própria. A estrutura permite a realização de até 200 cirurgias por dia.
Para o secretário da Proteção Animal, Erich Douglas, os resultados mostram que políticas públicas voltadas para os pets têm impacto direto na saúde coletiva e no bem-estar social. “Não é apenas um serviço de castração. O Pet Ceará Móvel previne doenças, salva vidas e garante dignidade para milhares de animais e famílias cearenses”, destacou.
Projetos complementares
Além do Pet Ceará Móvel, a Secretaria da Proteção Animal tem desenvolvido projetos complementares desde fevereiro deste ano. Entre eles, o Pet Protegido Ceará, o Giro Pet, que distribui coleiras antiparasitárias a cães e gatos em abrigos ou em situação de vulnerabilidade, o Vet+ Ceará, programa que credencia clínicas particulares para atender tutores de baixa renda, e o Pata Ceará, voltado ao financiamento de até R$ 180 mil para abrigos e entidades de proteção animal.
Segundo a pasta, o conjunto dessas iniciativas consolida uma política de cuidado animal inédita no Ceará, com foco especial em comunidades mais carentes e organizações que atuam de forma voluntária.
Próxima parada: Tauá
A unidade móvel segue agora para o município de Tauá, na região dos Inhamuns. Os atendimentos acontecerão de 13 a 17 de agosto, no Parque da Cidade, sempre a partir das 8h.
O serviço é gratuito e inclui triagem, castração, implantação de microchip, medicação e fornecimento do colar elizabetano. O agendamento deve ser feito previamente pelo site, onde o tutor insere seus dados, as informações do animal e escolhe o dia e o horário do procedimento.