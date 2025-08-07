Chefe da GDE se identificava como policial militar e publicava fotos fardado e "de serviço"

Chefe da GDE usava fardamento da Polícia Militar do Ceará, documento funcional falsificado e se apresentava com policial em grupos de WhatsApp / Crédito: reprodução

Uma investigação da Polícia Civil identificou o homem apontado como chefe da facção Guardiões do Estado (GDE) e descobriu que o criminoso se passava por policial militar fazendo uso de documento funcional da Polícia Militar do Ceará, fardamento e se apresentava em grupos de WhatsApp para outros policiais como agente de segurança. O caso é descrito na denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

A Polícia Civil começou a investigar a GDE sob a morte de Thiago Barbosa Feitosa, o Xilito, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, e chegou William de Oliveira Silva, conhecido como cego ou ceguinho, que foi preso em 2024 como o mandante da morte de Xilito A prisão dele foi noticiada pelo O POVO. Conforme o documento do MPCE, foram apreendidos ainda aparelhos celulares que William usava para tratar assuntos do tráfico de drogas, roubos e homicídios, no contexto da GDE, especificamente, nos bairros Joaquim Távora, Piedade, São João do Tauape (Lagamar) e Pio XII. Ao todo, com a extração de dados dos aparelhos celulares e a investigação, 29 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Conforme a denúncia, o homem era o chefe da organização criminosa nas regiões e ocupava o cargo de sintonia geral, sendo responsável por comandar outros soldados (do crime), que também foram identificados como pessoas essenciais na organização criminosa. Depois da identificação dos criminosos, as condutas foram individualizadas e mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos pela Justiça culminando em uma operação nos dias 10 e 11 de julho.

Willian é considerado sintonia geral na área da Piedade e narrava homicídios praticados por ele. Em uma das conversas extraídas do aparelho celular, com um indivíduo chamado Blessed, que ocupa um cargo de legionário da facção, o chefe da GDE comentava sobre ter entrado para a organização criminosa ainda adolescente. De acordo com o documento, com William foi apreendido uma pistola da PM com numeração suprimida e um documento funcional falso da Polícia Militar do Ceará, em que constavam seus dados. No aparelho dele foram encontradas fotografias trajando o fardamento completo da Polícia Militar do Ceará em várias ocasiões, como se estivesse de serviço. Nas conversas do WhatsApp o integrante da facção criminosa explicava questões de organização na esfera do crime, divisão de tarefas e de dinheiro.