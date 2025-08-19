Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher baleada em reserva indígena teria confrontado marido

Policial teria baleado mulher em reserva indígena ao ser confrontado sobre traições

O homem, policial militar, foi levado à delegacia e deu uma versão de que a vítima teria cometido tentativa de suicídio. O relato foi desmentido por testemunhas e ele foi preso em flagrante
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A mulher de 26 anos vítima de tentativa de feminicídio dentro de uma reserva indígena na segunda-feira, 18, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teria confrontado o companheiro após encontrar indícios de traição em troca de mensagens pelo WhatsApp

Conforme familiares da vítima, que preferiram não se identifcar, a mulher havia atendido uma ligação no aparelho celular do marido e verificou que se tratava de uma voz feminina. Ela teria então encontrado  conversas entre ele e outras mulheres, o que sinalizava traições. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

De acordo com o relato, ao confrontar o homem, ele teria passado a agredir a companheira e em seguida efetuou dois tiros contra ela, um deles perfurou o rosto da mulher. A ação teria acontecido na frente dos filhos da vítima. 

A mulher buscou ajuda e foi socorrida por agentes da Funai, que a encaminharam ao Hospital Municipal de Caucaia. O homem seguiu em busca da vítima no hospital, mas ao chegar na unidade de saúde foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Caucaia, onde foi autuado por tentativa de feminicídio. 

Conforme o familiar, o casal discutia constantemente. O homem, que é policial militar, já teria agredido a companheira. Os dois viviam em conflito, mas ele teria se recusado a sair da reserva indígena, alegando que o imóvel também o pertencia. A mulher era indígena, ele não.  

Homem teria dado versão sobre tentativa de suicídio 

Conforme apuração do O POVO, o policial chegou a dar uma versão na delegacia informando que a mulher tentou suicídio. De acordo com a familiar da mulher, a filha da vítima teria desmentido a versão do homem informando que a mãe foi baleada por ele. 

A vítima foi atendida no hospital de Caucaia e transferida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, onde deve passar por cirurgia. 

O POVO opta por preservar os nomes envolvidos por motivos de segurança. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar