Mulher baleada em reserva indígena teria confrontado marido

O homem, policial militar, foi levado à delegacia e deu uma versão de que a vítima teria cometido tentativa de suicídio. O relato foi desmentido por testemunhas e ele foi preso em flagrante

Conforme familiares da vítima, que preferiram não se identifcar, a mulher havia atendido uma ligação no aparelho celular do marido e verificou que se tratava de uma voz feminina. Ela teria então encontrado conversas entre ele e outras mulheres, o que sinalizava traições.

A mulher de 26 anos vítima de tentativa de feminicídio dentro de uma reserva indígena na segunda-feira, 18, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teria confrontado o companheiro após encontrar indícios de traição em troca de mensagens pelo WhatsApp .

De acordo com o relato, ao confrontar o homem, ele teria passado a agredir a companheira e em seguida efetuou dois tiros contra ela, um deles perfurou o rosto da mulher. A ação teria acontecido na frente dos filhos da vítima.

A mulher buscou ajuda e foi socorrida por agentes da Funai, que a encaminharam ao Hospital Municipal de Caucaia. O homem seguiu em busca da vítima no hospital, mas ao chegar na unidade de saúde foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Caucaia, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

Conforme o familiar, o casal discutia constantemente. O homem, que é policial militar, já teria agredido a companheira. Os dois viviam em conflito, mas ele teria se recusado a sair da reserva indígena, alegando que o imóvel também o pertencia. A mulher era indígena, ele não.

Homem teria dado versão sobre tentativa de suicídio

Conforme apuração do O POVO, o policial chegou a dar uma versão na delegacia informando que a mulher tentou suicídio. De acordo com a familiar da mulher, a filha da vítima teria desmentido a versão do homem informando que a mãe foi baleada por ele.