Para impedir denúncias à Polícia, criminosos ameaçam moradores no Mondubim

Pichações ameaçam de morte e expulsão cidadãos que realizam denúncias, inclusive por páginas nas redes sociais. PM faz diligências na região

“MORADOR QUE COLAR COM POLÍCIA VAI MORRER” e “MORADOR QUE SEGUIR PAGINA POLICIAL VAI PERDER A CASA” (Sic) foram algumas das ameaças realizadas.

Visando impedir que moradores do bairro Mondubim , em Fortaleza , realizem denúncias à Polícia, criminosos fizeram pichações com ameaças à população. Em 11 de outubro, O POVO recebeu imagens que registram as intimidações, que incluem, até mesmo, páginas feitas por policiais nas redes sociais para receber relatos de crimes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Questionada sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que “todos os casos de ameaça a moradores que chegam ao conhecimento das Forças de Segurança são devidamente apurados e acompanhados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)”.



“A área está sob a responsabilidade do 21º Batalhão Policial Militar (21º BPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que está adotando medidas de reforço no patrulhamento em atuação conjunta com equipes de inteligência, visando a identificação e responsabilização dos autores”, disse a pasta em nota.



A SSPDS ainda reforçou que Boletins de Ocorrência (B.Os) denunciando esse e outros crimes na região podem ser realizados tanto no 8º Distrito Policial (8º DP), localizado no bairro José Walter, quanto através do site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.

