Famílias vulneráveis terão vouchers para chegar ao Espaço Girassol

Famílias vulneráveis terão vouchers da 99 App para chegar ao Espaço Girassol Parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a empresa 99 App irá garantir o transporte das famílias. Segundo a Prefeitura, o serviço já está em andamento. 10:26 | 17/08/2025 Autor Bianca Nogueira Bianca Nogueira Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

O Centro de Diagnóstico Espaço Girassol Doutor Sávio Caldas Alencar foi inaugurado neste mês de agosto pela Prefeitura de Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Famílias em situação de vulnerabilidade social que necessitam de atendimento no Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, em Fortaleza, passaram a contar com apoio no deslocamento. A Prefeitura de Fortaleza disponibilizará vouchers de transporte no valor de R$ 30 para cada trajeto, totalizando até R$ 60 de ida e volta, em parceria com a plataforma 99 App.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A medida busca garantir que crianças e adolescentes tenham melhores condições de chegar ao centro, onde realizam consultas e terapias para transtornos do neurodesenvolvimento. O benefício é concedido após avaliação psicossocial, que identifica a necessidade de ajuda de custo com transporte. Os vouchers serão enviados por mensagem àqueles que estiverem dentro dos critérios. Conforme a primeira-dama do Município, Cristiane Leitão, o conforto no deslocamento impacta diretamente no atendimento. “Muitas crianças e adolescentes têm dificuldade com a questão da acessibilidade, de chegar no Centro de Diagnóstico e nos locais em que fazem as terapias. Indo de carro, com mais conforto, já chegam mais organizados para as terapias, o que ajuda muito no desenvolvimento deles”, destacou.