Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Famílias vulneráveis terão vouchers para chegar ao Espaço Girassol

Famílias vulneráveis terão vouchers da 99 App para chegar ao Espaço Girassol

Parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a empresa 99 App irá garantir o transporte das famílias. Segundo a Prefeitura, o serviço já está em andamento.
Autor Bianca Nogueira
Autor
Bianca Nogueira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Famílias em situação de vulnerabilidade social que necessitam de atendimento no Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, em Fortaleza, passaram a contar com apoio no deslocamento.

A Prefeitura de Fortaleza disponibilizará vouchers de transporte no valor de R$ 30 para cada trajeto, totalizando até R$ 60 de ida e volta, em parceria com a plataforma 99 App.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A medida busca garantir que crianças e adolescentes tenham melhores condições de chegar ao centro, onde realizam consultas e terapias para transtornos do neurodesenvolvimento.

O benefício é concedido após avaliação psicossocial, que identifica a necessidade de ajuda de custo com transporte. Os vouchers serão enviados por mensagem àqueles que estiverem dentro dos critérios.

Conforme a primeira-dama do Município, Cristiane Leitão, o conforto no deslocamento impacta diretamente no atendimento.

“Muitas crianças e adolescentes têm dificuldade com a questão da acessibilidade, de chegar no Centro de Diagnóstico e nos locais em que fazem as terapias. Indo de carro, com mais conforto, já chegam mais organizados para as terapias, o que ajuda muito no desenvolvimento deles”, destacou.

Leia mais

O secretário de Governo, Júnior Castro, afirmou que a iniciativa amplia o acesso ao serviço e pode servir de modelo para outras parcerias voltadas a mobilidade e inclusão.

Representantes da empresa parceira também participaram de reunião no Paço Municipal, ocasião em que foram discutidas novas possibilidades de cooperação relacionadas à mobilidade urbana e segurança no trânsito.

Segundo Fernando Paes, diretor de Relações Governamentais da 99, Fortaleza é uma cidade estratégica para a empresa. “Temos investido bastante na Cidade nos últimos dois anos. Podemos contribuir tanto para prevenção de acidentes, a fim de melhor a gestão do trânsito, quanto com outras possibilidades de parceria, como integração com os terminais de ônibus e apoio aos grandes eventos do Município”, adiantou sobre possíveis iniciativas.

Leia mais

Sobre o Espaço Girassol

Inaugurado em 11 de agosto deste ano, o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol Doutor Sávio Caldas Alencar é destinado ao acolhimento e atendimento a pessoas com deficiência e suas famílias.

O centro conta com consultórios e espaços destinados a serviços de cidadania e apoio psicossocial. A estimativa é que o local realize 3.300 atendimentos por mês.

A iniciativa faz parte do programa municipal Saúde que Cuida, que integra o plano Fortaleza Inclusiva.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar