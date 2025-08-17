Famílias vulneráveis terão vouchers para chegar ao Espaço Girassol

Famílias vulneráveis terão vouchers da 99 App para chegar ao Espaço GirassolParceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a empresa 99 App irá garantir o transporte das famílias. Segundo a Prefeitura, o serviço já está em andamento.
Famílias em situação de vulnerabilidade social que necessitam de atendimento no Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, em Fortaleza, passaram a contar com apoio no deslocamento.
A Prefeitura de Fortaleza disponibilizará vouchers de transporte no valor de R$ 30 para cada trajeto, totalizando até R$ 60 de ida e volta, em parceria com a plataforma 99 App.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A medida busca garantir que crianças e adolescentes tenham melhores condições de chegar ao centro, onde realizam consultas e terapias para transtornos do neurodesenvolvimento.
O benefício é concedido após avaliação psicossocial, que identifica a necessidade de ajuda de custo com transporte. Os vouchers serão enviados por mensagem àqueles que estiverem dentro dos critérios.
Conforme a primeira-dama do Município, Cristiane Leitão, o conforto no deslocamento impacta diretamente no atendimento.
“Muitas crianças e adolescentes têm dificuldade com a questão da acessibilidade, de chegar no Centro de Diagnóstico e nos locais em que fazem as terapias. Indo de carro, com mais conforto, já chegam mais organizados para as terapias, o que ajuda muito no desenvolvimento deles”, destacou.
Leia mais
O secretário de Governo, Júnior Castro, afirmou que a iniciativa amplia o acesso ao serviço e pode servir de modelo para outras parcerias voltadas a mobilidade e inclusão.
Representantes da empresa parceira também participaram de reunião no Paço Municipal, ocasião em que foram discutidas novas possibilidades de cooperação relacionadas à mobilidade urbana e segurança no trânsito.
Segundo Fernando Paes, diretor de Relações Governamentais da 99, Fortaleza é uma cidade estratégica para a empresa. “Temos investido bastante na Cidade nos últimos dois anos. Podemos contribuir tanto para prevenção de acidentes, a fim de melhor a gestão do trânsito, quanto com outras possibilidades de parceria, como integração com os terminais de ônibus e apoio aos grandes eventos do Município”, adiantou sobre possíveis iniciativas.
Leia mais
Sobre o Espaço Girassol
Inaugurado em 11 de agosto deste ano, o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol Doutor Sávio Caldas Alencar é destinado ao acolhimento e atendimento a pessoas com deficiência e suas famílias.
O centro conta com consultórios e espaços destinados a serviços de cidadania e apoio psicossocial. A estimativa é que o local realize 3.300 atendimentos por mês.
A iniciativa faz parte do programa municipal Saúde que Cuida, que integra o plano Fortaleza Inclusiva.