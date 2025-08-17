Investigação da morte de advogado expõe esquema de tráfico de drogas e extorsão; suspeito é preso

Câmeras mostram o carro ocupado pelo advogado e clientes sob perseguição de um automóvel de cor branca / Crédito: reprodução

A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) sobre a morte do advogado Paulo Marcelo Silva Freire expõe um esquema de tráfico de drogas e supostas extorsões praticadas por agentes de segurança. O profissional dava carona a dois clientes quando foi perseguido e morto com sete tiros na madrugada da sexta-feira, 15. Um suspeito de envolvimento na execução foi preso na ação.

O advogado morreu no local e os clientes que ocupavam o carro foram socorridos. Um desses clientes morreu no hospital e o outro sobreviveu. O sobrevivente relatou à Polícia Civil que ele e o grupo de amigos estava consumindo drogas, na Vila Rosângela, avenida Cônego de Castro, e teriam sido surpreendidos por policiais militares, que supostamente seriam da Força Tática. Uma familiar do grupo soube que os jovens estavam sob o poder dos policiais e acionou um advogado. O profissional não compareceu, mas outro advogado, o Paulo Marcelo, foi até o local. Ainda conforme os depoimentos anexados ao inquérito policial, o advogado permaneceu com os policiais dentro do imóvel e em seguida todos saíram. Os rapazes teriam sido liberados. Os fatos que antecedem a morte do advogado foram colhidos em depoimento de testemunhas. O POVO teve acesso ao inquérito policial, mas não divulga o nome das pessoas que prestaram depoimento por questões de segurança. Advogado teria feito "acordo" com supostos policiais para liberar clientes Uma das testemunhas relata que foi feito um "acordo" entre o advogado e os agentes de segurança. Os policiais saíram com entorpecentes do local. Já o advogado teria saído com os jovens e afirmado, para uma das testemunhas, que levaria os rapazes para passar a noite com ele, por segurança.

A testemunha relata que ouviu o advogado informando, em uma ligação, que não havia conseguido R$ 10 mil, mas cinco mil. Conforme o sobrevivente, advogado e clientes foram perseguidos por um automóvel de cor branca. O veículo do advogado foi alvo de disparos de arma de fogo, mas as vítimas seguiram fugindo. Uma das vítimas que ocupava o carro conseguiu sair do veículo e se escondeu em uma casa. O advogado Paulo Marcelo morreu dentro do veículo, no banco do condutor e o rapaz que ocupava o banco do passageiro foi socorrido, mas morreu no hospital.

Carro usado na ação seria alugado e suspeito de envolvimento é preso A Polícia Civil identificou o automóvel que supostamente seguia o veículo do advogado. Ao consultar a placa do carro, foi verificado que se tratava de um automóvel alugado. Ao procurar o proprietário do veículo, a Polícia foi informada de que foi alugado por Luiz Henrique Gaudino Braga. Ele foi responsável pela locação e também por enviar a transferência via PIX para o proprietário do automóvel. Conforme o depoimento do responsável pelo carro, um veículo MOBI de cor branca, Gaudino entrou em contato com o proprietário afirmando que o veículo havia sido roubado. Ele não soube informar à Polícia se foi feito Boletim de Ocorrência (B.O). Gaudino tem diversos antecedentes criminais, inclusive por homicídio. Ele foi preso na casa de familiares da companheira e, durante o depoimento, preferiu ficar em silêncio. Segundo o inquérito policial, a transferência via PIX para o proprietário do carro aconteceu antes do crime. A ligação para o dono informando que o automóvel havia sido roubado aconteceu durante a madrugada.

O proprietário conseguiu bloquear o veículo, encontrado em Maracanaú. Depoimento relata tráfico e atuação de advogado contra supostas extorsões Uma testemunha, adolescente, descreveu que seria responsável pela venda de drogas no local onde houve a suposta abordagem da Força Tática, e relatou que os rapazes eram agredidos pelos policiais. A testemunha informou que também foi agredida pelos agentes, saiu do local e não retornou. A testemunha informa que conhecia o trabalho do advogado e que teve um familiar morto por intervenção policial. Nesse caso, o advogado afirmou estar com os documentos preparados para denunciar os agentes de segurança, no entanto, a família desistiu por medo.