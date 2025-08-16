Encontro estadual discute alfabetização de jovens e adultos na periferia do Ceará

A iniciativa é resultado da articulação de movimentos populares, como o MST, o Levante Popular da Juventude e o Movimento Brasil Popular, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a UFPE / Crédito: Reprodução/Erberson Ribeiro

Fortaleza recebe entre 15 e 17 de agosto o Encontro Estadual de Formação de Educadores/as da Jornada de Alfabetização de Jovens e Adultos nas Periferias do Ceará. O evento ocorre no Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto, no bairro São João do Tauape. O objetivo do encontro é fortalecer a troca de saberes, ampliar o compromisso coletivo das organizações no combate ao analfabetismo e inspirar práticas de educação emancipada voltadas à população jovem e adulta das periferias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O evento reúne cerca de 200 pessoas, entre elas educadores e coordenações políticas e técnicas do projeto de periferias de Fortaleza. A ação é realizada por três grupos: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Levante Popular e Movimento Brasil Popular, em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE). A programação conta com atividades voltadas ao aprofundamento do método “Sim, Eu Posso!” e debates sobre educação popular, alfabetização no Brasil e desafios nas periferias. O evento também conta com oficinas, rodas de conversa, momentos de mística, grupos de trabalho, formação em recursos tecnológicos e atividades culturais também fazem parte da programação.

Ele ressalta a importância da ocupação dos espaços nas comunidades e do método cubano implementado. “Toda comunidade pode virar sala de aula: garagens, associações, centros culturais, casas. Quando a aula chega onde o povo está, a política pública ganha rosto e resultado. O método cubano ‘Sim, Eu Posso’ é uma ferramenta comprovada, que já erradicou o analfabetismo em vários lugares”, acrescenta. Ele continua: “No Brasil, tivemos campanhas importantes, especialmente com o MST, e hoje seguimos somando forças com diversos movimentos para erradicar o analfabetismo nas periferias brasileiras”.