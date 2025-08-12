Leo Suricate toma posse na Assembleia Legislativa do Ceará

Ao O POVO , Léo afirmou que defenderá pautas como a soberania digital , banda larga como direito e proteção de dados, além da discussão de territórios habitacionais para a comunidade periférica. "Eu moro num conjunto habitacional, trazer a questão do território para dentro da Casa e transformar o Zona Viva em política de Estado, já me faria realizado e feliz". E continua: "Acho que é uma política de muita importância e de baixo custo".

O influenciador digital Léo Souza, conhecido como “ Leo Suricate ” (Psol), tomou posse como deputado estadual na manhã desta terça-feira, 12. Ele ocupará a vaga de Renato Roseno (Psol), que tirou licença médica de 120 dias. Suricate afirmou que sua trajetória na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) será marcada pela luta da juventude da periferia.

O novo parlamentar estava emocionado durante a cerimônia de posse, errando até leitura do juramento. "Pelo menos meme vai ter", brincou. No discurso, Léo agradeceu ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ao Movimento Fogo no Pavio e a familiares e amigos. E acrescentou: “Eu sobrevivi, passei dos 29 anos. Quem vem da periferia, tem uma pele mais escura, sabe que a vida é diferente para a gente”.

Prestigiado

Além de dezenas de amigos e apoiadores, a bancada do Psol na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) esteve na Alece para prestigiar o colega, empossado durante a sessão parlamentar desta terça. O vereador Gabriel Aguiar (PSOL) comentou com empolgação o fato de Suricate assumir momentaneamente o mandato. "O Léo é um grande conquistador dessa realidade. Ele conseguiu ascender por meio da comunicação, das redes sociais e traz pautas urgentes como prioridade para a Câmara".

Durante a licença de Renato Roseno, além de Léo, a segunda suplente, Professora Zuleide (Psol) também passará um tempo como parlamentar. A divisão será de 90 dias para Leo e outros 30 dias para Zuleide.



Questionado pelo O POVO se já está acostumado a ser chamado de deputado, Léo brincou. "Acho que vai ser difícil. Primeiro porque eu vou dar informalidade, não é? A linguagem que eu usei a minha vida inteira, para tudo, como pessoa pública, foi a menos formal possível, a menos institucional possível. E, talvez até por isso, eu tenha me conectado tanto com as pessoas parecidas comigo, mas estou tentando me habituar. Ainda mais quando a pessoa me liga e diz assim: 'Vossa Excelência', eu falei: 'Meu Deus, como é que eu vou chamar os outros de Vossa Excelência?'", disse, aos risos.