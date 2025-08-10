Da periferia às passarelas: conheça a modelo cearense Amanda Lima

Amanda foi a segunda cearense negra em sete edições da competição Miss Grand Brasil 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram (@amandadliima)

Vencedora do Miss Ceará CNB 2024, Amanda Lima é a segunda mulher negra a vencer a competição. A fortalezense recentemente representou o Estado no Miss Grand Brasil 2025, ficando em 15º lugar. A advogada e modelo relembra o início da carreira, obstáculos e como faz para se preparar para as competições.

LEIA TAMBÉM | Fortaleza: Prefeitura deve convocar 800 profissionais para a Saúde, incluindo aprovados da Fajifor

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro concurso de Amanda foi o "Garota Portal Messejana", que participou em 2018, ficando no top 10. Em 2019, a modelo foi top 6 no "Miss Fortaleza Be Emoction". Em 2023, ela se tornou vice Miss Universo Ceará. No ano seguinte, ganhou o Miss Ceará CNB (Concurso Nacional de Beleza), se tornando Miss Supranational. Neste ano Amanda representou o Ceará no Miss Grand Brasil 2025, após a desistência da também modelo Pacífico. Ela foi a segunda miss cearense negra em sete edições do concurso. O termo "Grand Slam" em concursos de beleza se refere aos 5 maiores concursos mais prestigiados: Miss Universo, Miss Mundo, Miss Internacional, Miss Grand International e Miss Supranational. Confira abaixo a definição de cada um:

Miss Universo : É o concurso mais popular e prestigiado, com grande audiência na Ásia e nas Américas.



: É o concurso mais popular e prestigiado, com grande audiência na Ásia e nas Américas. Miss Mundo : É o concurso mais antigo, com foco na beleza com propósito.



: É o concurso mais antigo, com foco na beleza com propósito. Miss Internacional : Tem foco na promoção da compreensão e amizade internacional.



: Tem foco na promoção da compreensão e amizade internacional. Miss Grand International : Concurso com foco em campanhas de conscientização sobre violência e guerras.



: Concurso com foco em campanhas de conscientização sobre violência e guerras. Miss Supranational: Um dos concursos que também se tornou um dos mais importantes no mundo. "A mulher negra ainda é tratada como exceção", diz modelo Amanda Lima nasceu e cresceu em bairros periféricos da Capital, como Barroso, Lagamar, Tancredo Neves e Tasso Jereissati. “Minha família sempre foi simples, mas muito unida. Vivi de perto problemas como violência e drogas, mas também tive uma infância cheia de amor, com muitos primos, aniversários cheios, brincadeiras na rua e muita bagunça na casa da minha bisavó”, relembra a modelo. Amanda conta que desde pequena sonhava em ser modelo, mas como não se sentia representada enquanto uma garota negra, o sonho parecia ser impossível.

“Quando fiz 20 anos, decidi parar de aceitar o que diziam que eu podia ou não ser. Comecei a participar de concursos de miss e projetos de modelo, mesmo ouvindo que já era tarde pra começar”, conta. Para ela, um dos maiores obstáculos é o padrão de beleza que a sociedade impõe. Amanda conta que a mulher negra ainda é tratada como exceção. “Muitas marcas mantêm o mesmo perfil de modelo — branca e magra — e só lembram da modelo negra em datas específicas ou pra dizer que são ‘diversas’. Em concursos de miss, é comum nos colocarem só pra preencher uma cota simbólica, sem chances reais de ganhar”, lamenta.