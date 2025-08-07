Especialistas em educação discutem pactuação pelo fim do analfabetismo durante seminário em Fortaleza

Seminário Nacional da Alfabetização reuniu 480 participantes presenciais e mais de 18 mil online / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Esforços para superar o desafio do analfabetismo foram tema de debate no Seminário Nacional pela Alfabetização, realizado em Fortaleza nessa quarta-feira, 6, e quinta-feira, 7. O evento reuniu gestores públicos, especialistas e membros de organizações da sociedade civil para discutir a importância de um pacto entre diferentes setores em prol da alfabetização na idade certa no Brasil.

As avaliações diagnósticas, as políticas públicas desenvolvidas com base em evidências, o financiamento, a formação continuada de professores e a mobilização social em torno da educação foram temas de mesas nos dois dias de evento. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, participou do encontro para discutir o Indicador Criança Alfabetizada, publicado pela primeira vez em 2024. O índice é calculado a partir das avaliações conduzidas pelos estados como parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). LEIA TAMBÉM | Ceará: mais de 37 mil crianças e adolescentes ainda não frequentam a escola



Em 2024, 59,2% das crianças das redes públicas de ensino de todo o Brasil foram alfabetizadas na idade certa. O número aumentou em 3,2 pontos percentuais em relação a 2023, quando o indicador nacional era de 56%. Ainda não foi possível atingir a meta de 60% estabelecida pelo MEC. “Muitos estados alcançaram as metas que assumiram conosco no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Alguns estados precisam fazer um esforço adicional para alcançar. Eu estou otimista. Nós temos até 2030 para assegurar a proposta que foi pactuada com todos os governos estaduais e municípios: que toda criança esteja alfabetizada ao final do segundo ano do ensino fundamental”, disse Manuel. No índice, o Ceará foi destaque nos dois anos de divulgação. O Estado foi o único a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa em 2024.