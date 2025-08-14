Rua das Oiticicas ou rua Mastruz com Leite: abaixo-assinado deve ser entregue ao presidente da Câmara

Imagem da Rua das Oiticicas no Passaré, que será rebatizada de "Mastruz com leite" / Crédito: Google Maps

O abaixo-assinado assinado por 774 pessoas, pedindo que a Rua das Oiticicas, no bairro Passaré, não passe a se chamar Rua Mastruz com Leite, como foi aprovado pela Câmara de Fortaleza no dia 5 de agosto, deverá ser entregue ao presidente da Casa. A proposta de mudança foi do deputado estadual Pedro Matos (Avante), buscando homenagear a banda de forró. Os moradores da rua, entretanto, afirmam que não foram consultados.

O abaixo-assinado foi entregue ao secretário executivo de Relações Comunitárias da Prefeitura de Fortaleza, Joaquim Rocha, e ao vereador Bruno Mesquita (PL), que afirmou que encaminhará o caso ao presidente, Léo Couto (PSB). "Vou passar para o presidente Léo Couto para dar ciência do que a população acha melhor pra rua. Não desprezo nenhum segmento, reconheço a importância da banda para o nosso estado, mas os moradores reivindicaram", disse Bruno Mesquita. LEIA TAMBÉM| Morre Maria Lúcia Simão: cearense deixa legado na luta antirracista no Estado

Reclamações: falta de consulta e impactos práticos Líder da petição, o morador Adolfo Coelho critica a ausência de diálogo e destaca os transtornos que a mudança traria. “Queremos revogar essa decisão porque vai causar um impacto muito grande na vida de todos aqui. Teríamos que mudar dados de banco, endereço, documentação… o impacto seria muito grande”, afirma.

Os moradores também alegam que a alteração descaracteriza o padrão de nomenclatura do bairro, onde as ruas têm nomes de árvores brasileiras, como Rua das Carnaúbas, Rua dos Jatobás e Rua dos Sabiás. LEIA MAIS| Proteção Ambiental: construções ilegais na Sabiaguaba são demolidas

Argumentos do autor da proposta Segundo Pedro Matos, a homenagem se justifica porque a rua abriga há anos a produtora da banda Mastruz com Leite, que já vendeu mais de 20 milhões de discos no Brasil. O parlamentar defende que a via “não possui denominação oficial” e é popularmente conhecida como Rua das Oiticicas, argumento contestado pelos moradores, que afirmam haver placas e CEP registrados.