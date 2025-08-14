Rua das Oiticicas ou rua Mastruz com Leite: abaixo-assinado deve ser entregue ao presidente da Câmara

Rua das Oiticicas ou rua Mastruz com Leite: abaixo-assinado deve ser entregue ao presidente da CâmaraApós aprovação unânime na Câmara Municipal, comunidade protesta e entrega petição com quase 800 assinaturas pedindo a revogação da decisão
O abaixo-assinado assinado por 774 pessoas, pedindo que a Rua das Oiticicas, no bairro Passaré, não passe a se chamar Rua Mastruz com Leite, como foi aprovado pela Câmara de Fortaleza no dia 5 de agosto, deverá ser entregue ao presidente da Casa.
A proposta de mudança foi do deputado estadual Pedro Matos (Avante), buscando homenagear a banda de forró. Os moradores da rua, entretanto, afirmam que não foram consultados.
O abaixo-assinado foi entregue ao secretário executivo de Relações Comunitárias da Prefeitura de Fortaleza, Joaquim Rocha, e ao vereador Bruno Mesquita (PL), que afirmou que encaminhará o caso ao presidente, Léo Couto (PSB).
“Vou passar para o presidente Léo Couto para dar ciência do que a população acha melhor pra rua. Não desprezo nenhum segmento, reconheço a importância da banda para o nosso estado, mas os moradores reivindicaram”, disse Bruno Mesquita.
Reclamações: falta de consulta e impactos práticos
Líder da petição, o morador Adolfo Coelho critica a ausência de diálogo e destaca os transtornos que a mudança traria. “Queremos revogar essa decisão porque vai causar um impacto muito grande na vida de todos aqui. Teríamos que mudar dados de banco, endereço, documentação… o impacto seria muito grande”, afirma.
Os moradores também alegam que a alteração descaracteriza o padrão de nomenclatura do bairro, onde as ruas têm nomes de árvores brasileiras, como Rua das Carnaúbas, Rua dos Jatobás e Rua dos Sabiás.
Argumentos do autor da proposta
Segundo Pedro Matos, a homenagem se justifica porque a rua abriga há anos a produtora da banda Mastruz com Leite, que já vendeu mais de 20 milhões de discos no Brasil. O parlamentar defende que a via “não possui denominação oficial” e é popularmente conhecida como Rua das Oiticicas, argumento contestado pelos moradores, que afirmam haver placas e CEP registrados.
Em resposta ao O POVO, o deputado avaliou a petição como positiva e afirmou que está aberto ao diálogo:
“Por mais que eles não tenham se atentado à tramitação na Câmara Municipal, nem à audiência pública que realizamos, agora vamos abrir um diálogo. Vai ser importante até para cobrarmos da Prefeitura melhorias para a rua e as paralelas”, disse.
Ele também sinalizou a possibilidade de buscar alternativas: “Aí vem o consenso entre os moradores: se não for naquela rua, podemos pensar em outra”.