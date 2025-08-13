Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 32 quilos de drogas são apreendidos em imóvel abandonado em Fortaleza

Mais de 32 quilos de drogas são apreendidos em imóvel abandonado em Fortaleza

Foram localizados tabletes e porções da droga, além de balanças de precisão. Investigação busca identificar envolvidos no tráfico
Autor Fabrícia Braga
Autor
Fabrícia Braga Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Foram apreendidos 32,7 quilos de maconha no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, nessa terça-feira, 12. O entorpecente foi encontrado em uma residência desocupada, após denúncias sobre atividades criminosas na região, ação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Leia tambémProteção Ambiental: construções ilegais na Sabiaguaba são demolidas

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

De acordo com a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os entorpecentes foram encontrados durante o patrulhamento, equipes localizaram uma vila de casas, onde um dos imóveis apresentava sinais de abandono.

Ao entrarem no interior da residência, foram encontrados tabletes e porções de maconha já fracionadas para venda, além de duas balanças de precisão, possivelmente utilizadas para o preparo da droga.

As autoridades buscam identificar envolvidos

O material foi recolhido e levado ao 32º Distrito Policial, onde foi registrado o caso e iniciadas as investigações. As autoridades buscam identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição da droga.

Segundo a SSPDS, as operações ostensivas e levantamentos investigativos continuarão na região para coibir o tráfico e prender os suspeitos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar