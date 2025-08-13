Mais de 32 quilos de drogas são apreendidos em imóvel abandonado em Fortaleza

Foram localizados tabletes e porções da droga, além de balanças de precisão. Investigação busca identificar envolvidos no tráfico

Foram apreendidos 32,7 quilos de maconha no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza , nessa terça-feira, 12. O entorpecente foi encontrado em uma residência desocupada, após denúncias sobre atividades criminosas na região, ação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os entorpecentes foram encontrados durante o patrulhamento, equipes localizaram uma vila de casas, onde um dos imóveis apresentava sinais de abandono.



Ao entrarem no interior da residência, foram encontrados tabletes e porções de maconha já fracionadas para venda, além de duas balanças de precisão, possivelmente utilizadas para o preparo da droga.

As autoridades buscam identificar envolvidos

O material foi recolhido e levado ao 32º Distrito Policial, onde foi registrado o caso e iniciadas as investigações. As autoridades buscam identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição da droga.

Segundo a SSPDS, as operações ostensivas e levantamentos investigativos continuarão na região para coibir o tráfico e prender os suspeitos.

