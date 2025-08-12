De Rua das Oiticicas para Rua Mastruz com Leite: moradores desaprovam mudança de nome

Imagem da Rua das Oiticicas no Passaré, que será rebatizada de "Mastruz com leite" / Crédito: Google Maps

A aprovação, na última terça-feira, 5, pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), da mudança de nome da Rua das Oiticicas, no bairro Passaré, em Fortaleza, para “Rua Mastruz com Leite” gerou revolta entre moradores. A alteração, proposta pelo então vereador e atual deputado estadual Pedro Matos (Avante), foi defendida pelo parlamentar como uma homenagem à banda de forró e “um fortalecimento da cultura nordestina”.

A aprovação, na última terça-feira, 5, pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), da mudança de nome da Rua das Oiticicas, no bairro Passaré, em Fortaleza, para "Rua Mastruz com Leite" gerou revolta entre moradores. A alteração, proposta pelo então vereador e atual deputado estadual Pedro Matos (Avante), foi defendida pelo parlamentar como uma homenagem à banda de forró e "um fortalecimento da cultura nordestina".

Os residentes, porém, desaprovam a decisão e organizaram um abaixo-assinado pedindo a revogação da medida. Até a publicação desta matéria, a petição já havia reunido 733 assinaturas desde sua criação, na quarta-feira, 6.

Moradores alegam falta de consulta e desrespeito à identidade local O morador Adolfo Coelho, responsável por iniciar a mobilização, afirma que a mudança foi feita sem consulta pública e sem transparência. “A nossa rua já está aqui há mais de 30 anos. Eu moro aqui há 28. Nos sentimos totalmente desrespeitados”, disse. Para ele, a alteração impacta diretamente a vida dos moradores. “Queremos apenas revogar essa decisão, porque ela vai causar um impacto muito grande na vida de todos aqui.” Ele também destacou a questão burocrática: “Teríamos que atualizar dados em bancos, endereços e documentos… o impacto seria bastante significativo.”

A Rua das Oiticicas, com cerca de 1 km de extensão, faz parte de um conjunto de vias batizadas com nomes de árvores brasileiras, como Rua das Carnaúbas e Rua dos Jatobás. Essa característica é um dos motivos apontados pelos moradores para rejeitar a mudança, alegando descaracterização do bairro.

“Temos um padrão de nomes relacionados às plantas nativas. De repente, vem ‘Rua das Carnaúbas’ e ‘Rua das Oiticicas’ e pulam para ‘Rua Mastruz com Leite’. O que tem a ver?”, questiona a moradora Janete Araújo, residente no local há três anos.

Transtornos práticos e financeiros O projeto apresentado por Pedro Matos afirma que a via não possui “denominação oficial” e é conhecida apenas como "Rua das Oiticicas". No entanto, moradores mostram que já existem placas de identificação e CEP registrado. Rua das Oiticicas no Passaré será rua Mastruz com Leite Crédito: Reprodução/Google Maps Janete conta que a notícia da mudança foi uma surpresa, descoberta em grupos de WhatsApp do condomínio onde mora. Ela aponta que a alteração do nome acarreta transtornos práticos e financeiros para moradores e comerciantes.