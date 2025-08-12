De Rua das Oiticicas para Rua Mastruz com Leite: moradores desaprovam mudança de nome

De Rua das Oiticicas para Rua Mastruz com Leite: no Passaré, moradores desaprovam mudança de nomeProjeto aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza causa insatisfação; abaixo-assinado já reúne mais de 700 assinaturas contra a alteração
A aprovação, na última terça-feira, 5, pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), da mudança de nome da Rua das Oiticicas, no bairro Passaré, em Fortaleza, para “Rua Mastruz com Leite” gerou revolta entre moradores.
A alteração, proposta pelo então vereador e atual deputado estadual Pedro Matos (Avante), foi defendida pelo parlamentar como uma homenagem à banda de forró e “um fortalecimento da cultura nordestina”.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Os residentes, porém, desaprovam a decisão e organizaram um abaixo-assinado pedindo a revogação da medida. Até a publicação desta matéria, a petição já havia reunido 733 assinaturas desde sua criação, na quarta-feira, 6.
LEIA MAIS| Adolescente salva primo de engasgo; Lei obriga escolas a ensinar como agir
Moradores alegam falta de consulta e desrespeito à identidade local
O morador Adolfo Coelho, responsável por iniciar a mobilização, afirma que a mudança foi feita sem consulta pública e sem transparência. “A nossa rua já está aqui há mais de 30 anos. Eu moro aqui há 28. Nos sentimos totalmente desrespeitados”, disse.
Para ele, a alteração impacta diretamente a vida dos moradores. “Queremos apenas revogar essa decisão, porque ela vai causar um impacto muito grande na vida de todos aqui.” Ele também destacou a questão burocrática: “Teríamos que atualizar dados em bancos, endereços e documentos… o impacto seria bastante significativo.”
LEIA TAMBÉM| Saiba como conseguir atendimento em centro de diagnóstico de autismo e TDAH em Fortaleza
A Rua das Oiticicas, com cerca de 1 km de extensão, faz parte de um conjunto de vias batizadas com nomes de árvores brasileiras, como Rua das Carnaúbas e Rua dos Jatobás. Essa característica é um dos motivos apontados pelos moradores para rejeitar a mudança, alegando descaracterização do bairro.
“Temos um padrão de nomes relacionados às plantas nativas. De repente, vem ‘Rua das Carnaúbas’ e ‘Rua das Oiticicas’ e pulam para ‘Rua Mastruz com Leite’. O que tem a ver?”, questiona a moradora Janete Araújo, residente no local há três anos.
Transtornos práticos e financeiros
O projeto apresentado por Pedro Matos afirma que a via não possui “denominação oficial” e é conhecida apenas como "Rua das Oiticicas". No entanto, moradores mostram que já existem placas de identificação e CEP registrado.
Janete conta que a notícia da mudança foi uma surpresa, descoberta em grupos de WhatsApp do condomínio onde mora. Ela aponta que a alteração do nome acarreta transtornos práticos e financeiros para moradores e comerciantes.
“Você já pensou no problema que será ter que fazer nova averbação na Prefeitura, gerando gastos? Quem tem comércio terá que ir à junta comercial para trocar o nome. Tudo isso custa dinheiro e tempo”, destaca.
A moradora também criticou a escolha da pauta: “Se quisessem agregar alguma coisa na rua, tapavam os buracos e melhoravam a iluminação, mas querem trocar o que já está funcionando...”
LEIA MAIS| Samu recebe 25 novas ambulâncias para renovação e ampliação de frota no Ceará
Deputado se manifesta e propõe diálogo
O POVO entrou em contato com o deputado Pedro Matos, que avaliou a petição como positiva e se colocou à disposição para dialogar com a população.
“Por mais que eles não tenham se atentado à tramitação na Câmara Municipal, nem à audiência pública que realizamos, agora vamos abrir um diálogo”, afirmou.
Matos também ressaltou a importância de usar essa abertura para cobrar da Prefeitura melhorias na infraestrutura e iluminação da rua e das vias paralelas. “Tenho recebido diversas denúncias de moradores sobre a necessidade de intervenções, e o poder público não tem atendido essas demandas”, completou.