Morre Maria Lúcia Simão: cearense deixa legado na luta antirracista no Estado

Lúcia Simão foi precursora do movimento negro em Fortaleza, e presidente do grupo Maracatu Nação Iracema / Crédito: FERNANDA BARROS

A teóloga e filósofa cearense Maria Lúcia Simão Pereira morreu aos 76 anos, nessa quarta-feira, 13, deixando o legado do movimento negro, da luta antirracista e da valorização da cultura popular cearense. LEIA MAIS | Lúcia Simão: a mulher que libertou o movimento negro no Ceará

