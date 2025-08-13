Morre Maria Lúcia Simão: cearense deixa legado na luta antirracista no Estado

Morre Maria Lúcia Simão: cearense deixa legado na luta antirracista no EstadoPioneira nos debates raciais no Ceará, Maria Lúcia Simão Pereira nasceu em 24 de abril de 1949 e se dedicou à igualdade, justiça social e respeito à diversidade
A teóloga e filósofa cearense Maria Lúcia Simão Pereira morreu aos 76 anos, nessa quarta-feira, 13, deixando o legado do movimento negro, da luta antirracista e da valorização da cultura popular cearense.
LEIA MAIS | Lúcia Simão: a mulher que libertou o movimento negro no Ceará
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Ela foi uma das fundadoras e precursoras do Movimento Negro no Ceará e responsável por criar e conduzir a Associação Cultural Maracatu Nação Iracema, que reforça a expressão artística e a identidade afro-brasileira no Carnaval de Fortaleza.
Pioneira nos debates raciais e na luta antirracista cearense, Maria Lúcia Simão Pereira nasceu em 24 de abril de 1949 e se dedicou a promover mais igualdade, justiça social e respeito à diversidade.
Leia mais
Maria Lúcia Simão trabalhou como empregada doméstica e atuou até a sua recente aposentadoria como servidora técnico-administrativa em educação (TAE) do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Terceira de cinco filhos do casal Chico e Mazé Simão, cresceu no bairro Jardim Iracema, na periferia de Fortaleza.
Referência dentro e fora do Brasil, levou a cultura afro-brasileira para as ruas cearenses por meio do Maracatu.
A missa de corpo presente será realizada na tarde desta quarta, 13, na Travessa Rio Solimões, no bairro Floresta, em Fortaleza. O enterro ocorrerá no Cemitério Parque da Paz, na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Passaré, às 16h.