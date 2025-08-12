Primeira Sala Google em Centro Socioeducativo de Fortaleza é inaugurada

Cerca de 70 jovens serão contemplados com a iniciativa / Crédito: FÁBIO LIMA

A primeira Sala Google em um Centro Socioeducativo de Fortaleza foi inaugurada nesta terça-feira, 12. O Centro Socioeducativo Cardeal Dom Aloísio Lorscheider (CSCAL) foi contemplado com a sala, que visa gerenciar, avaliar e aprimorar as experiências de aprendizado de estudantes e professores através do uso de tecnologias inovadoras em sala de aula. LEIA TAMBÉM | Primeira Sala Google indígena do Brasil é inaugurada em Maracanaú

Meta do Estado é entregar 40 Salas Google até o fim de 2026 Os professores da instituição receberão formação específica para ensinar os socioeducandos. As aulas serão ministradas de segunda a sexta, nos períodos da manhã e tarde. Cerca de 70 alunos atendidos pelo centro serão beneficiados. A iniciativa é uma parceria entre a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), com a Secretaria de Proteção Social (SPS), a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) e a Golden, empresa que representa a Google no Ceará. Ao todo, já foram entregues 12 salas como esta, e a meta do Estado é de entregar 40 Salas Google até o fim do ano de 2026. As salas possuem computadores com acesso à internet e acesso individual às plataformas Google. Os cursos profissionalizantes são flexíveis e também será disponibilizado um acompanhamento pedagógico integrado às ações da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas).

Jade Romero, vice-governadora do Ceará, destaca que a medida traz oportunidade dos adolescentes se qualificarem. "Qualificação profissional já faz parte da socioeducação do Estado do Ceará, mas a Sala Google chega fazendo um implemento de tecnologia e dando novas oportunidades para um mercado que tá super aquecido, que paga muito bem e que tem buscado profissionais", afirma.

O presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), Francisco Barbosa, conta que as salas servirão de estímulo aos jovens: “Dentro dessas salas, os alunos são chamados a fazer sua formação profissional dentro da área de tecnologia” Ele continua: “Esse aluno passa a ter uma formação, os cursos que são oferecidos por dentro da Sala Google são os mesmos cursos que profissionais que trabalham na Google fazem”. De acordo com o presidente da Etice, os jovens não necessariamente precisam trabalhar na Google. “[Poderão] trabalhar em qualquer empresa de tecnologia que use Google. Ele [jovem] tem uma saída, um caminho que pode ser seguido. A importância disso é justamente abraçar esse jovem, dar essa oportunidade na vida dele", finaliza.