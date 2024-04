Ceará terá novo Centro Socioeducativo para mulheres, anuncia secretária da Proteção Social

Ao todo, o equipamento conta com investimento de R$ 14 milhões. O espaço passa por processo de licitação e ainda não tem previsão para ser entregue

O Ceará deverá ter novo Centro Socioeducativo para mulheres. A informação foi divulgada pela secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, durante entrega do Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 18.

De acordo com a titular da SPS, foram investidos R$ 14 milhões para a criação do Centro. “Estamos em obra com o socioeducativo para mulheres que está sendo construído pela SOP [Superintendência de Obras Públicas] e SPS”, disse Onélia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A secretária antecipou que o local ficará instalado em Fortaleza em um espaço de uso da Pasta. “Um equipamento da Proteção Social que está sendo reformado para se tornar o socioeducativo para meninas”, disse Onélia.