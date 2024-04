Princípio de tumulto é registrado em centro socioeducativo de Fortaleza

De acordo com a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), o caso não foi caracterizado como motim

Um princípio de tumulto foi registrado no centro socioeducativo Patativa do Assaré, em Fortaleza, na noite da quinta-feira, 21. A informação é da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas).

Conforme o órgão, o caso foi registrado dentro dos alojamentos e não foi caracterizado como motim. As equipes de socioeducadores, com apoio da Polícia Militar, por meio do Grupamento de Intervenção Tática, que é a equipe especializada em intervenções em intervenções no sistema socioeducativo, controlaram a situação.

Um procedimento foi instaurado na corregedoria da Seas para apuração da ocorrência. De acordo com a Superintendência, os jovens envolvidos foram levados para os procedimentos de registro de ocorrência e aplicação de medidas disciplinares, sendo responsabilizados pela ocorrência.