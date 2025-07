Ação do CNJ promove tarde de filme a jovens de centro socioeducativo

Jovens de centro socioeducativo visitam Cine Teatro São Luiz / Crédito: FERNANDA BARROS

O Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult CE), foi palco dos olhares atentos dos jovens dos Centros Socioeducativos Aldaci Barbosa Mota e Canindezinho, ambos localizados em Fortaleza, que participam do projeto Caminhos Literários. A iniciativa foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Projeto do CNJ busca promover o acesso à cultura O tema deste ano é "Adolescência em Cena", e tem como objetivo promover o acesso à cultura e à arte para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de todo o País. Criada em 2022, a ação já certificou mais de 3,2 mil participantes, entre adolescentes e servidores, e envolveu 287 unidades socioeducativas em suas três edições anteriores. Na ação, foi exibido o filme cearense "Cabeça de Nêgo", do diretor norte-americano naturalizado no Ceará, Déo Cardoso. O filme, lançado em outubro de 2021, conta a história do jovem Saulo, que inspirado pelo livro dos Panteras Negras, tenta impor mudanças em sua escola e acaba entrando em conflito com alguns colegas e professores. Depois de reagir a um insulto racista, ele é expulso. Saulo se recusa a deixar as dependências da escola por tempo indeterminado até que a justiça seja feita, dando início a uma grande mobilização coletiva.

Mais de 70 unidades, distribuídas em 25 estados, realizarão dias culturais com workshops de fotografia, música e sessões de teatro e cinema. A programação, que é híbrida, segue nos dias 8 e 9 de julho, com a participação do rapper e cineasta Mano Cappu, além de uma mostra virtual com apresentações de dança e slam protagonizadas por jovens do Ceará. São feitas transmissões online e atividades presenciais realizadas em diversas regiões do país.

Gestores afirmam que ação é importante para reeducação de jovens O juiz e subcoordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) Epitácio Quezado, explicou que a importância da iniciativa é a ressocialização dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. “É muito importante [aos jovens] sair do centro e conhecer cantos que [eles] nunca foram antes, né? Terem experiências novas. Principalmente voltadas à cultura. O que deve ser ressaltado é que eles são os protagonistas”. Ele continua: “Eles não vêm apenas conhecer, mas também fazem apresentações e eventos culturais de alta qualidade”.