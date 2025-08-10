Reabertura da Cidade da Criança, em Fortaleza, atrai famílias no Dia dos Pais

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2025: Reabertura da Cidade da Criança, com a presença da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, e a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. A reabertura contou com a inauguração de novos espaços interativos, no Dia dos Pais. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2025: Reabertura da Cidade da Criança, com a presença da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, e a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. A reabertura contou com a inauguração de novos espaços interativos, no Dia dos Pais. Na foto, Leonardo Alencar (de azul claro) com a família (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2025: Reabertura da Cidade da Criança, com a presença da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, e a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. A reabertura contou com a inauguração de novos espaços interativos, no Dia dos Pais. Na foto, José Valente e a filha Ana Valentina. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2025: Reabertura da Cidade da Criança, com a presença da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, e a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. A reabertura contou com a inauguração de novos espaços interativos, no Dia dos Pais. Na foto, Leonardo Alencar e o filho Cauã (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2025: Reabertura da Cidade da Criança, com a presença da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, e a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. A reabertura contou com a inauguração de novos espaços interativos, no Dia dos Pais. Na foto, Manuel Carvalho, com o filho Matheus da Silva Sousa. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-08-2025: Reabertura da Cidade da Criança, com a presença da primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, e a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. A reabertura contou com a inauguração de novos espaços interativos, no Dia dos Pais. Na foto, Manuel Carvalho, com o filho Matheus da Silva Sousa. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

