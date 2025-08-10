Reabertura da Cidade da Criança, em Fortaleza, atrai famílias no Dia dos Pais

Reabertura da Cidade da Criança, em Fortaleza, atrai famílias no Dia dos PaisEquipamento foi escolhido como programação da data comemorativa por vários fortalezenses, que aproveitaram as novidades do espaço
Os fortalezenses aproveitaram o Dia do Pais neste domingo, 10, para conferir a revitalização da Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza. Famílias aproveitaram o espaço para conhecer as novas estruturas, atividades lúdicas e até fazer um piquenique à beira do lago.
A Cidade da Criança ficou fechada durante um mês para reformas e manutenções e faz parte do programa Infância Viva, que foi lançado no Plano Fortaleza Inclusiva, pela gestão municipal, para enfrentar as vulnerabilidades sociais do município.
Agora, o local conta com oito circuitos e casas temáticas, voltadas para desenvolver as habilidades infantis. Os ambientes foram bastante procurados pelos frequentadores, que formaram filas para conhecer as atrações. O público infantil estava tão empolgado quanto o de adultos presentes.
Cidade da Criança recebe circuitos voltados para o público infantil
A importância do espaço para as crianças é enfatizada pela assessora técnica pedagógica Socorro Timbó, que apontou o que foi feito para torná-lo mais lúdico.
“Todas as casas foram revitalizadas com o intuito de trazer atividades lúdicas, com conteúdo de aprendizagem para todas as crianças”.
As casa temáticas da Cidade da Criança são:
- Casa da Imaginação: Leitura, histórias e dramatização
- Casa da Tecnologia: Robótica, programação e inovação
- Casa do Ateliê: Arte, capacitação e criatividade
- Casa da Cidadania: Valores, participação e convivência
- Casa do Café: Acolhimento e encontros afetivos
- Casa das Oficinas Criativas: Jardinagem, costura e reciclagem
- Casa da Cespi e projetos da Funci
- Castelinho e Espaço Cultural: Mostras e produções infantis
Essas casas, além de serem acessadas pelo público nos fins de semana, terão um calendário para visitação das escolas públicas e particulares de Fortaleza nos outros dias da semana. As instituições se cadastram e marcam a visitação.
“Tudo aqui será transformado em pesquisa. Os professores que vierem aqui farão uma avaliação. As crianças também vão poder avaliar os espaços, para que nós possamos melhorar cada vez mais”, completa Socorro.
Famílias aproveitam o Dia dos Pais na nova Cidade da Criança
O ambiente neste domingo era bem familiar no Parque da Liberdade, conhecido como Cidade da Criança. Muitos aproveitaram o Dia dos Pais para passar um tempo se divertindo com os filhos.
Foi o que fez o profissional de educação física Leonardo Alencar, 39, acompanhado da esposa Débora Ione, e do filho Cauã, de apenas sete meses. Leonardo convidou seu pai e as três gerações da família aproveitaram a manhã no parque.
“A gente poder estar aqui com os filhos, sobrinhos, ajuda a criar um laço mais forte entre eles. E ter um espaço dentro da cidade para aproveitar”, afirma.
O local também é parte da memória dos cidadãos de Fortaleza, que presenciaram as suas transformações no decorrer dos anos. Inaugurado pela primeira vez em 1902, a Cidade da Criança é considerada patrimônio histórico e cultural desde 1991.
Essas memórias acompanham José Valente, 46, que estava acompanhado da filha Ana Valentina, de 11 anos. Ele conta que estudou no local quando ainda era uma instituição de educação infantil, a Escola Alba Frota.
"Esse local tem uma memória afetiva muito grande pra mim, pois estudei aqui quando era criança. Agora que ele está revitalizado, eu resolvi visitar, já que me traz tantas memórias boas".
Veja imagens da reinauguração da Cidade da Criança