Cidade da Criança será reaberta no Dia dos Pais com nova estrutura e espaços interativos

Cidade da Criança reabre com nova estrutura no próximo domingo / Crédito: Douglas Filho

Após um mês fechado para reforma e manutenção, o Parque da Liberdade — mais conhecido como Cidade da Criança — será reaberto neste domingo, 10, em comemoração ao Dia dos Pais. Localizado no Centro de Fortaleza, o equipamento foi revitalizado com foco no desenvolvimento integral da infância e contará com uma nova estrutura que inclui espaços educativos, culturais e de lazer para toda a família. O que há de novo no parque A nova Cidade da Criança contará com oito circuitos interativos e oito casas temáticas, voltados para atividades educativas, artísticas e lúdicas. Segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a reforma incluiu a recuperação dos prédios históricos existentes no Parque, banheiros públicos, bancos, luminárias, pintura do muro e reformulação das mini praças internas.

LEIA MAIS| Fortaleza recebe o 2º Festival Agosto da Juventude com programação gratuita

Além disso, um dos destaques da reestruturação é a criação de uma sala multiuso da rede Cine+, com capacidade para 50 pessoas, que promoverá sessões gratuitas de cinema. Outro espaço importante é a Sala Tecnológica, onde funcionará o Observatório Municipal da Primeira Infância do Ceará, voltado ao monitoramento de indicadores das crianças de Fortaleza no contexto do Plano Fortaleza Inclusiva. Circuitos e casas temáticas para brincar e aprender Confira os oito circuitos interativos que farão parte da nova Cidade da Criança:

1.Banco de Histórias: Contação de histórias em roda

2.Labirinto Sensorial: Texturas e descobertas

3.Expedição Radical: Aventura e desafios com segurança

4.Mundo do Toque: Exploração tátil livre

5.Giro da Alegria: Movimento e diversão

6.Aventura do Equilíbrio: Obstáculos e coordenação

7.Estação do Movimento: Corridas e desafios motores

8.Recanto Natural: Brincadeiras com elementos naturais


