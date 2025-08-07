Cidade da Criança será reaberta no Dia dos Pais com nova estrutura e espaços interativos

Cidade da Criança será reaberta no Dia dos Pais com nova estrutura e espaços interativosFechado por um mês para reforma, parque no Centro de Fortaleza ganha casas temáticas, circuitos lúdicos e sala de cinema gratuita
Após um mês fechado para reforma e manutenção, o Parque da Liberdade — mais conhecido como Cidade da Criança — será reaberto neste domingo, 10, em comemoração ao Dia dos Pais. Localizado no Centro de Fortaleza, o equipamento foi revitalizado com foco no desenvolvimento integral da infância e contará com uma nova estrutura que inclui espaços educativos, culturais e de lazer para toda a família.
O que há de novo no parque
A nova Cidade da Criança contará com oito circuitos interativos e oito casas temáticas, voltados para atividades educativas, artísticas e lúdicas. Segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a reforma incluiu a recuperação dos prédios históricos existentes no Parque, banheiros públicos, bancos, luminárias, pintura do muro e reformulação das mini praças internas.
Além disso, um dos destaques da reestruturação é a criação de uma sala multiuso da rede Cine+, com capacidade para 50 pessoas, que promoverá sessões gratuitas de cinema. Outro espaço importante é a Sala Tecnológica, onde funcionará o Observatório Municipal da Primeira Infância do Ceará, voltado ao monitoramento de indicadores das crianças de Fortaleza no contexto do Plano Fortaleza Inclusiva.
Circuitos e casas temáticas para brincar e aprender
Confira os oito circuitos interativos que farão parte da nova Cidade da Criança:
1.Banco de Histórias: Contação de histórias em roda
2.Labirinto Sensorial: Texturas e descobertas
3.Expedição Radical: Aventura e desafios com segurança
4.Mundo do Toque: Exploração tátil livre
5.Giro da Alegria: Movimento e diversão
6.Aventura do Equilíbrio: Obstáculos e coordenação
7.Estação do Movimento: Corridas e desafios motores
8.Recanto Natural: Brincadeiras com elementos naturais
Já as casas temáticas vão proporcionar experiências variadas:
1.Casa da Imaginação: Leitura, histórias e dramatização
2.Casa da Tecnologia: Robótica, programação e inovação
3.Casa do Ateliê: Arte, capacitação e criatividade
4.Casa da Cidadania: Valores, participação e convivência
5.Casa do Café: Acolhimento e encontros afetivos
6.Casa das Oficinas Criativas: Jardinagem, costura e reciclagem
7.Casa da Cespi e projetos da Funci
8.Castelinho e Espaço Cultural: Mostras e produções infantis
Apresentação para entidades parceiras
Nesta segunda-feira, 4, a nova estrutura foi apresentada pela Prefeitura de Fortaleza às entidades parceiras que contribuíram para a revitalização do tradicional parque. O evento contou com a presença da primeira-dama Cristina Leitão, idealizadora do projeto Infância Viva.
Entre os parceiros envolvidos estão: Enel, Instituto de Assistência e Proteção (IAPS), Fecomércio, Grupo Aço Cearense, Colégio Farias Brito, Grupo Cidade, Grupo Ventura, Atos Edições, Jacaúna e Quitanda Soluções.