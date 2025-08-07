Alvo de operação contra "Jogo do Tigrinho", Bia Miranda aproveita férias em praias do Nordeste

Bia Miranda / Crédito: Redes Sociais

A influenciadora Bia Miranda está entre os 15 alvos da Operação Desfortuna, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), na manhã desta quinta-feira, 7. De acordo com postagens na rede social, ela estaria no Ceará.

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) miram 15 influenciadores digitais que usam as redes sociais para divulgar o popularmente conhecido como "Jogo do Tigrinho" e outros semelhantes. De acordo com os agentes, as investigações apontaram sinais de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores, que ostentavam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, veículos de alto padrão e imóveis de alto valor. Na segunda-feira, 4, a influenciadora publicou fotos em praias e hospedagens de Fortaleza. Em um vídeo publicado na manhã desta quinta-feira, 8, por volta das 11h02min, Bia Mirando apareceu nos stories, em uma mansão com piscina, ao lado de amigos. Em um cenário semelhante às publicações divulgadas na capital cearense, a digital influencer afirma estar na Bahia. A postagem foi feita poucas horas depois do início da operação.

“Agora eu vou pra rua aqui na Bahia, porque a gente vai passear, porque eu vou tentar procurar biquininhos, porque eu estou precisando de biquíni novo. Eu estava lá em Fortaleza, mas não consegui achar biquínis que me agradassem”, declarou a influenciadora. A ofensiva visa desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online com indícios de crimes como lavagem de dinheiro e organização criminosa. As diligências da ofensiva são realizadas nas cidades Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Veja o vídeo Alvos da operação movimentaram mais de R$ 4 bilhões As investigações apontaram que as postagens realizadas pelos influenciadores contêm promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para essas plataformas de apostas, que são proibidas no País. Os investigados também são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada.