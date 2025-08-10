Espaço Girassol para atendimento de PCDs é inaugurado em Fortaleza

A iniciativa faz parte do programa municipal Saúde que Cuida, que integra o plano Fortaleza Inclusiva. O Espaço Girassol será entrega, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 11, no bairro Edson Queiroz

O Centro de Diagnóstico Espaço Girassol Doutor Sávio Caldas Alencar será entregue nesta segunda-feira, 11, no bairro Edson Queiroz , em Fortaleza. A unidade, promessa de campanha eleitoral do prefeito Evandro Leitão (PT), é destinada ao acolhimento e atendimento a pessoas com deficiência e suas famílias.

O espaço irá realizar avaliações iniciais e encaminhar os pacientes com necessidades específicas para as unidades do Espaço Girassol nas regionais, onde receberão o tratamento adequado.

Espaço Girassol deverá realizar mais de três mil atendimentos por mês

A iniciativa faz parte do programa municipal Saúde que Cuida, que integra o plano Fortaleza Inclusiva. A presidente do Comitê de Governança do Plano, Cristiane Leitão, também participará da solenidade.

O centro contará com consultórios e espaços destinados a serviços de cidadania e apoio psicossocial. A unidade atenderá pacientes encaminhados pela Atenção Primária à Saúde, por meio de equipe multiprofissional.

Ao todo, o local deverá realizar 3.300 atendimentos por mês. O número é sete vezes maior que a capacidade no espaço anterior. O fato servirá como porta de entrada para os 12 Espaços Girassóis que serão instalados nas regionais.